Bechtle IT-Systemhaus auch 2020 mehrfach ausgezeichnet

„Partner of the Year” von Dell Technologies, Cisco „Technology Excellence Partner of the Year 2020: Security“, Commvault „Top Partner Award 2020"

Wien (OTS) - Das Bechtle IT-Systemhaus Österreich wurde auch dieses Jahr mehrfach von wichtigen Herstellerpartnern ausgezeichnet. Im zweiten Halbjahr 2020 würdigten Dell Technologies, Cisco und Commvault den IT-Dienstleister mit Awards für exzellentes Know-how und besondere Leistungen im österreichischen Markt.

„Die Auszeichnungen durch unsere Herstellerpartner sind das äußere Zeichen unserer kontinuierlichen Anstrengungen um Perfektion. Die Basis für diese Erfolge legen unsere System Engineers, sowohl durch ständige Fortbildungen und Zertifizierungen, aber besonders durch unermüdliches Streben, immer die besten Lösungen für unsere Kunden zu finden“, betont Geschäftsführer Mag. Robert Absenger. „Darüber hinaus ist die enge Zusammenarbeit mit unseren strategischen Partnern ein wichtiger Aspekt unseres Erfolgs.“

Mit dem Award „Strategic Win of the Year 2020” für den Zuschlag einer Notebook-Ausschreibung der Bundesbeschaffung in der Höhe von 19 Millionen Euro sowie der Auszeichnung als „Partner of the Year” wurde das Bechtle IT-Systemhaus Österreich von Dell Technologies gleich zweifach geehrt. Das Systemhaus mit dem Titanium Black Partnerstatus bei Dell Technologies verteidigte darüber hinaus erfolgreich die Top-Position im Partner-Ranking.

Das österreichische Bechtle IT-Systemhaus fokussiert seit Jahren das Thema Security und bietet nicht nur die innovativsten Lösungen führender Hersteller, sondern auch Services wie Security Audits oder Penetration Tests. Das erstklassige und in zahlreichen Projekten bewährte Know-how des Cisco-Teams von Bechtle wurde vom Hersteller mit dem Award „Technology Excellence Partner of the Year 2020: Security“ gewürdigt.

Bereits ein Fixpunkt des Award-Jahres ist die Partnerauszeichnung des Data-Protection-Spezialisten Commvault. Das Bechtle IT-Systemhaus hatte kürzlich die Ehre, den „Top Partner Award 2020“ des Herstellers entgegenzunehmen und damit erneut die herausragende Zusammenarbeit im Markt zu unterstreichen. Das Systemhaus hat sich durch kontinuierliche Fortbildungen zum einzigen „Commvault Authorized Support Partner" in Österreich entwickelt.

Text und Bild zum Download

Rückfragen & Kontakt:

it communications

Dr. Maria Christine Hofmann

+43 660 65 63 799

christine.hofmann @ it-communications.at