European Researchers Night erstmals "online" in Graz

Das Grazer Forschungszentrum acib organisiert die European Researchers Night 2020 unter dem Motto "Life is Science" und setzt damit ein Zeichen für den Forschungsstandort Steiermark

Graz (OTS) - Als eine der größten Forschungsveranstaltungen findet die „European Researchers Night“ jährlich in bis zu 400 verschiedenen Metropolen Europas statt. Das Event hat das Ziel, Öffentlichkeit und Forschung einen Tag lang einander näher zu bringen und vor allem junge Menschen für Forschung zu begeistern, indem Forschungsinstitutionen ihre Türen öffnen. Dieses Jahr ist es dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) gelungen, das am 27. November unter dem Motto „Life is Science“ stattfindende Event erstmals nach Graz zu holen. Anders als in den Jahren zuvor wird die Veranstaltung aufgrund des derzeitigen Lockdowns ausschließlich online abgehalten. Dazu hat sich das durch COMET geförderte Forschungszentrum ein besonderes Online-Konzept überlegt, um virtuell seine Türen zu öffnen.

Life Sciences im Alltag

Das umfassende Programm fokussiert auf die Themenschwerpunkte „Gesundheit“, „Lebensmitteltechnologie“ und „Erneuerbare Ressourcen“. „Wir sind stolz, dass wir mit unserem Konzept die EU überzeugen konnten, die steirische Ausgabe der ERN2020 am acib abzuhalten. Damit wird nicht zuletzt ein wichtiges Zeichen für den Forschungsstandort gesetzt und der internationale Ruf der Stadt Graz als wichtiger Biotech-Player verstärkt“ , erklärt acib-Geschäftsführer Dr. Mathias Drexler.

Games, Quizzes, Mitmachexperimente und Live-Vorträge

Stündlich werden Live-Vorträge zu Themen wie „Forever Young!“ oder „Fleisch aus dem Labor“ präsentiert. Hochkarätiges Publikum wie der international angesehene Virologe Dr. Florian Kramer beantworten in Expertentalks z.B. Fragen zur COVID-19-Forschung. Neben Live-Vorträgen können angemeldete Personen auch in Diskussionsrunden mitdiskutieren und in Online-Quizzes ihr Wissen rund um die Life Sciences testen.

Damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, wird etwa in der Life Science Show mit den Science Busters – den Kabarettisten Martin Puntigam, Astronom Dr. Florian Freistetter und Molekularbiologe Dr. Martin Moder – Wissenschaft humorvoll dargeboten. „Es war uns ein Anliegen, das spannende und umfassende Forschungsfeld der Life Sciences nicht im Frontalunterricht, sondern möglichst vielseitig, spannend und spielerisch zu kommunizieren“ , erklärt Projektleiterin Olivia Laggner. So zeigen Mitmach-Experimente für Zuhause, wie man Bioplastik aus alltäglichen Haushaltsmaterialien herstellt. Online-Games wie „Battle for Cattle“, bei dem man ein rettendes Antibiotikum für kranke Kühe sucht, oder einem Online-Escape-Room“, in dem Auswege aus einer ressourcenfressenden, mineralölbasierten Ökonomie gesucht werden, machen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen Forschung auf andere Weise erlebbar.

Das Online-Event ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Informationen und Anmeldung unter: www.lifeisscience.at

Über acib

Das 2010 gegründete Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) entwickelt neue, umweltfreundlichere und ökonomischere Prozesse für die Industrie (Biotech, Chemie, Pharma) und verwendet dafür die Methoden der Natur als Vorbild und die Werkzeuge der Natur als Hilfsmittel. Die Non-Profit-Organisation ist ein internationales Forschungszentrum für industrielle Biotechnologie mit heimischen Standorten in Graz, Innsbruck, Tulln und Wien sowie zahlreichen internationalen Standorten in Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Slowenien, Neuseeland, Australien und Taiwan. acib versteht sich als Partnerschaft von 150+ Universitäten und Unternehmen. Darunter BASF, DSM, Sandoz, Lonza, G.L Pharma, Boehringer Ingelheim RCV und Evonik. Am acib forschen und arbeiten 250+ Beschäftigte an mehr als 175 Forschungsprojekten. Eigentümer des acib sind die Universitäten Innsbruck und Graz, die TU Graz, die Universität für Bodenkultur Wien sowie Joanneum Research. Gefördert wird das K2-Zentrum im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies durch das BMVIT, BMWFW sowie die Länder Steiermark, Wien, Niederösterreich und Tirol. Das COMET-Programm wird durch die FFG abgewickelt.

