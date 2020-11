Die ALBERTINA erstrahlt in Orange – gegen Gewalt an Frauen

Gottfried Helnwein unterstützt die Kampagne „Orange The World“

Wien (OTS) - Von 25. November bis 10. Dezember findet in Österreich zum vierten Mal die internationale Kampagne „Orange The World“ gegen Gewalt an Frauen statt. Erneut erstrahlt die Fassade der ALBERTINA in Orange. Die Initiative wird von UN Women Austria, Soroptimist International Austria, dem Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens sowie HeForShe Graz umgesetzt.

In diesem Jahr konnten als prominente Unterstützer der eng mit der ALBERTINA verbundene Künstler Gottfried Helnwein und die Schauspielerin Ursula Strauss gewonnen werden.

20 Prozent aller österreichischen Frauen ab 15 Jahren waren bereits von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. 35 Prozent aller Frauen in Österreich wurden bereits sexuell belästigt. Um die Thematik in den öffentlichen Diskurs zu rücken, wird auch dieses Jahr mit der Beleuchtung von rund 130 öffentlichen Gebäuden in ganz Österreich ein sichtbares – oranges – Zeichen gesetzt.

