„Lichtblicke im Advent“

ORF Vorarlberg überträgt regionale Gottesdienste in der Advent- und Weihnachtszeit

Wien (OTS) - Nachdem im zweiten „harten“ Lockdown des Jahres alle öffentlichen Gottesdienste in Vorarlberg bis 6. Dezember 2020 ausgesetzt werden, überträgt ORF Radio Vorarlberg unter dem Motto „Lichtblicke im Advent“ jeden Adventsonntag von 10.00 bis 11.00 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus Vorarlberg live.

Adventzeit

Am 29. November, dem ersten Adventsonntag, wird der Gottesdienst mit Adventkranz-Segnung durch Bischof Benno Elbs live aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch übertragen. Am 6. Dezember, dem zweiten Adventsonntag oder auch dem Tag des Heiligen Nikolaus, kommt der Radiogottesdienst mit Pfarrer Roland Trentinaglia und Pastoralmitarbeiterin Silvia Boch live aus der Pfarrkirche Möggers. Am dritten Adventsonntag wird der Radiogottesdienst aus der Pfarrkirche Andelsbuch mit Pfarrer Cristian Anghel gesendet und den vierten Adventsonntag gestaltet Pfarrer Thomas Heilbrunn in der Pfarrkirche Hohenems.

Weihnachten bis Neujahr

Am Heiligen Abend wird die Christmette mit Bischof Benno Elbs live ab 21.00 Uhr aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch übertragen. Den Neujahrsgottesdienst am 1. Jänner zelebriert Generalvikar Hubert Lenz aus der Pfarrkirche Feldkirch-Nofels.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, der Bevölkerung ‚Lichtblicke‘ zu senden. Die Menschen sehnen sich nach gewohnten Bräuchen und Ritualen. Mit der regionalen Übertragung aller Sonntagsgottesdienste im Advent sowie den wichtigsten katholischen Feierlichkeiten zur Weihnachtszeit möchte der ORF Vorarlberg die gewohnten Feste bestmöglich vermitteln.“

Stefan Höfel, Redakteur für Religion im ORF Vorarlberg: „Bereits während des ersten Lockdowns haben wir regelmäßig Radiogottesdienste aus Vorarlberg übertragen. Schon damals hat sich anhand der Rückmeldungen gezeigt, wie viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger es sehr schätzen, dass sie gänzlich barrierefrei einen Sonntagsgottesdienst mitfeiern können. Gerade in der Adventzeit wollen wir nun bei ORF Radio Vorarlberg erneut diese Möglichkeit bieten.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at