Happy Birthday, „Pippi Langstrumpf“! – Wiedersehen mit Astrid Lindgrens Kultfigur ab 26. November in ORF 1

Dacapo in ORF III am 7. und 8. Dezember

Wien (OTS) - Das stärkste Mädchen der Welt feiert Geburtstag! Zum 75. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Pippi Langstrumpf“ gibt es ein Wiedersehen mit Pippi, Herrn Nilsson, Kleiner Onkel und ihren Freunden Annika und Tommy in der Villa Kunterbunt: ORF 1 zeigt die 21 Episoden der Kultserie mit Inger Nilsson in der Titelrolle ab Donnerstag, dem 26. November 2020, immer werktags um 7.00 Uhr – den Auftakt macht die Folge „Pippi zieht in die Villa Kunterbunt“ und am Dienstag, dem 29. Dezember, heißt es „Mit Pippi Langstrumpf auf der Walze – Abschied von Pippi“.

Auch ORF III ehrt die Kultfigur und zeigt alle Folgen der Serie geballt an zwei Tagen am Montag, dem 7. Dezember (Episoden 1–4 ab 10.35 Uhr), und am Dienstag, dem 8. Dezember (Episoden 5–21 ab 11.55 Uhr).

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Pippi zieht in die Villa Kunterbunt“:

Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf (Inger Nilsson) ist mit ihrem Pferd und Äffchen Nilson in die halbverfallene Villa Kunterbunt eingezogen. Die Nachbarskinder Tommy (Pär Sundberg) und Annika (Maria Persson) sind stolz auf ihre neue Freundin. Pippi lässt sich nämlich keine Vorschriften machen und kann ganz allein für sich selbst sorgen. Gemeinsam erleben die drei die tollsten Abenteuer.

Fans von Pippi und ihren Freunden Tommy und Annika können die im ORF-Fernsehen ausgestrahlten Folgen der TV-Serie auch österreichweit via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) im Live-Stream mitverfolgen.

