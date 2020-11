„Klartext“ am 25.11. live in Ö1 & im ORF-RadioKulturhaus-Videostream: „Sehnsucht nach der verlorenen Normalität“

Wien (OTS) - „Sehnsucht nach der verlorenen Normalität“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 25. November im ORF-RadioKulturhaus ab 18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Bürgermeisterin von Dornbirn Andrea Kaufmann (ÖVP).

Geschäfte und Schulen sind geschlossen, die Gastronomie ebenfalls, viele Dienstleistungen sind verboten und es gibt Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Nach den Rekordinfektionszahlen zuletzt war so ein harter Lockdown notwendig geworden, versichern Politiker/innen und Mediziner/innen. Und dennoch sind die Menschen für all das nicht mehr so motivierbar wie noch im Frühjahr. Welche Rolle spielt dabei das politische Krisenmanagement? Funktioniert das Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden reibungslos? Und muss man mit Massentests und Mini-Lockdowns die Zeit bis zu einer Impfung überbrücken? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Bürgermeisterin von Dornbirn Andrea Kaufmann (ÖVP).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 25. November ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 und „extralive“ im Videostream auf http://radiokulturhaus.orf.at übertragen. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at. Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

