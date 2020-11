Landjugend-Award "BestOf20" geht an "Wir bauen die Herz-Jesu-Bezirkskapelle"

Repertoire und Vielseitigkeit der Initiativen im ländlichen Raum erstaunte Jury

Wien (OTS) - "BestOf2020" hieß es am Sonntag anlässlich der Bundesprojektprämierung der Landjugend Österreich, die aufgrund der besonderen Umstände rund um COVID-19 online abgehalten wurde. Spannungsgeladen war die Luft, als das Moderatorenteam "2:tages:bart" das Siegerprojekt 2020 "Wir bauen die Herz-Jesu-Bezirkskapelle" der Landjugend Innsbruck-Stadt/Land verkündete. Mit der Errichtung der Herz-Jesu-Bezirkskapelle auf einer Alm oberhalb von Innsbruck auf 1.060 m Seehöhe - zur Erinnerung an 27 verstorbene Mitglieder in den vergangenen zehn Jahren und als Ort der Besinnung - hat sich das Siegerteam den Landjugend-Award mehr als verdient. Prämiert wurden auch die besten Orts-, Bezirks- sowie weitere Landesprojekte, die allesamt mit unermüdlichem Einsatz ausgeführt wurden. Gleichzeitig wurden im Rahmen von "BestOf20" Absolvent(inn)en des Lehrgangs "Landjugend Spitzenfunktionär/-in" geehrt und auch der neue Bundesvorstand der Landjugend Österreich stellte sich via Liveschaltung vor. Unter landjugend.at/bestof20 kann das Event nachgestreamt werden.



Trotz spezieller Anforderungen an die gesundheitliche Sicherheit im Jahr 2020 haben zahlreiche Landjugend-Gruppen nicht klein beigegeben, sondern sich weiterhin für den ländlichen Raum engagiert. Österreichweit wurden innovative und außergewöhnliche Projekte auf ehrenamtlicher Basis umgesetzt, von denen 35 für die Prämierung "BestOf20" eingereicht wurden. Das Repertoire und die Vielseitigkeit der Initiativen erstaunte die Jury. Zusammengefasst haben knapp 5.400 Landjugendliche rund 35.602 unentgeltliche Arbeitsstunden in die Projekte investiert. Allein an der Errichtung der Herz-Jesu-Bezirkskapelle waren 64 Ortsgruppen der Landjugend Innsbruck-Stadt/Land beteiligt, die mit vereinten Kräften viele Arbeiten händisch und umweltfreundlich erledigten. Die neue Kapelle wurde am 20. September 2020 schließlich gesegnet.



Moosbrugger: Landjugend hat Herausforderung in Chance verwandelt



"2020 war und ist eine besondere Bewährungsprobe, aber Landjugend wäre nicht Landjugend, wenn sie nicht Herausforderungen in Chancen verwandeln würde", dankte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger den zugeschalteten Mitgliedern in seiner "BestOf20"-Festansprache und überreichte ihnen auf virtuellem Wege vier Geschenke. Unter diesen war etwa eine LED-Lampe "für die spitzenmäßigen Ideen und sensationellen Projekte, die echte Lichtblicke im Jahr 2020 darstellen". Ein Apfel mit eingeschnitztem Herz stand wiederum für das große Engagement, das die Landjugend heuer beim Einkaufen für COVID-Risikopatienten und weiteren Initiativen für Mitmenschen bewiesen hatte. "Ihr habt Herz und ihr habt Biss, eure Ideen in Taten umzusetzen", lobte Moosbrugger. Als weiteres Präsent symbolisierte eine große Schraube Zusammenhalt und Stärke, weil die Organisation ihr diesjähriges Motto "Landjugend stark dabei" mit Feuereifer umsetzt und auch sonst zusammenhält und verbindet. "Zu guter Letzt möchte ich euch eine Tanne schenken, weil sie - wie ihr - starke Wurzeln und auch noch viel Potenzial zum Weiterwachsen hat. Sie steht außerdem für viel nachhaltige Energie, die ich euch allen von Herzen wünsche", betonte Moosbrugger, der die Jugendlichen zum Durch- und Zusammenhalten in der Corona-Krise aufrief.



"Kreativität, Ideenreichtum und Tatendrang - drei Eigenschaften, die in Kombination mit Landjugendlichen jedes Jahr aufs Neue zu hervorragenden, einzigartigen Projekten führen. Diese Kombination hat 2020 wieder zu unglaublichen Aktionen auf Orts-, Bezirks- und Landesebene geführt. Insgesamt 35 Projekte wurden zur bundesweiten Projektprämierung eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Hintergrund für viele der Projekte sind aktuelle Angelegenheiten in unserer Gesellschaft, die von den positiven Auswirkungen profitiert. Wir sind irrsinnig stolz auf alle Landjugend-Gruppen, dass sie so viel Engagement und Einsatz zeigen und zu einer lebenswerten ländlichen Region beitragen", so die Landjugend-Bundesleitung Ramona Rutrecht und Martin Kubli.



