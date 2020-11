TÜV AUSTRIA: Mehr drin im Industriebundesland Nummer 1

Neuer Markenauftritt für die 100% Unternehmenstochter TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting und dreijähriges Jubiläum am Kompetenz-Standort in Leonding

Leonding/Wien (OTS) - Mit mehr als 600 ansässigen Industriebetrieben, einer überdurchschnittlichen Exportorientierung und einem jährlichen Produktionswert von rund 40 Milliarden Euro ist Oberösterreich das Industriebundesland Nr. 1 in Österreich. Inmitten der Industrieregion ist auch der Firmensitz der TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting, dem Rundumbegleiter im Sachverständigen- und Industriedienstleistungsbereich. Seit 2007 zu 100% Tochtergesellschaft der TÜV AUSTRIA Group folgte nach dem Zusammenschluss eine Phase der Integration, 2018 wurde aus der Schreiner Consulting nach über zehn Jahren der Zugehörigkeit die TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting und seit kurzem ist auch der Logotausch abgeschlossen.

Klare Markensprache

Seit Oktober 2020 werden sämtliche Gutachten, Drucksorten und Werbemittel der TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting durchgängig mit dem einen TÜV AUSTRIA-Logo versehen. Somit sind die Unternehmenstochter und die Muttergesellschaft nun noch ein Stück weiter zusammengerückt. „Der Logotausch war ein wichtiger Schritt, um den Mehrwert der Marke TÜV AUSTRIA auch in der Versicherungsbranche proaktiv zu kommunizieren“, sagt Thomas Eder, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting und TÜV AUSTRIA Regionalverantwortlicher in Oberösterreich, über den letzten Integrationsschritt.

Bei komplexen Schadensfällen im Einsatz

Die Versicherungsbranche, Kernzielgruppe der TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting, bietet TÜV AUSTRIA ein vielfältiges Tätigkeitsfeld mit hohem Potenzial. Dabei werden Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe genützt, um Kund_innen Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting tritt dann auf den Plan, wenn es besonders kniffelig wird und um die Beurteilung von Ursachen von Schäden geht. „Je komplexer, desto lieber. Dabei ermitteln wir die Schadensursache bzw. Schadenshöhe und liefern eine Grundlage für die Bewertung der Versicherungsdeckung“, erzählt Eder über die Kompetenzen des Experten für Elementar-, Sach- und Haftpflichtschäden an Industrieanlagen. Die „Spurenermittler_innen“ können jedoch auch schon vor dem Auftreten von Schäden Kund_innen bei der Ermittlung von zu versichernden Werten zur Seite stehen – sowohl von Maschinen und Anlagen aller Art als auch von Betriebsgebäuden



Im Traunviertel zu Hause, in der Welt daheim

Die Sachverständigentätigkeit des Unternehmens mit Hauptsitz in Leonding endet aber nicht mit der Bundes- bzw. Landesgrenze, wie Eder erklärt: „Die TÜV AUSTRIA Schreiner Consulting ist das einzige Sachverständigenunternehmen in Österreich, welches bei Schadensfällen, Werte- & Risikoermittlung weltweit agieren kann. Neben dem internationalen TÜV AUSTRIA-Netzwerk, mit zahlreichen Standorten auf der ganzen Welt, sind wir in wichtigen Sachverständigen-Netzwerken vertreten. Im Rahmen unserer jahrzehntelangen Tätigkeit hat sich gezeigt, dass wir die erste Wahl sind, wenn österreichische Unternehmen an einem Betriebsstandort im Ausland einen Schadensfall haben.“ Gemeinsam mit den Kolleg_innen aus weiteren Fachbereichen der TÜV AUSTRIA Group ist der Schadensexperte in der Lage, komplexe und große Schäden auf der ganzen Welt zu bewerten und abzuwickeln. Beispiele finden sich in der Papier- und Holzindustrie, wo im Rahmen von mehrjährigen Projekten Versicherungswerte an zahlreichen Produktionsstandorten weltweit ermittelt und im Schadensfall Begutachtungen vorgenommen werden.

Geballte Kompetenz in Oberösterreich: Happy Birthday TÜV AUSTRIA in Leonding

Beheimatet ist der Experte für Versicherungsschäden im oberösterreichischen Leonding. Mit mehr als 1.200 angesiedelten Unternehmen ist die Stadt im Traunviertel ein attraktiver Wirtschaftsstandort, um alle Aktivitäten der TÜV AUSTRIA Group in Oberösterreich an einem Standort zu bündeln. Das neue Kompetenzzentrum Oberösterreichs eröffnete vor exakte drei Jahren in Leonding und ist seither Dreh- und Angelpunkt für technische Sicherheitsdienstleistungen, Qualitätsmanagement, Aus- und Weiterbildung, Prüfung und Inspektion sowie Industrial Services.

