FPÖ – Schnedlitz: Kurz, Gewessler, Kogler und Co. stehen für CO2-Abzocke unserer Bürger

Keine neuen Steuern in der Krise!

Wien (OTS) - „Es ist an Absurdität nicht zu übertreffen, dass mitten in der schwersten Krise unsere Regierung neue Steuern auf den Weg bringt. Steuern, die nicht nur die Bevölkerung über ihre Autos treffen, sondern auch viele EPU und Kleinbetriebe. Anscheinend lautet das Programm von Türkis-Grün: Volle Kraft, um unser Land zu zerstören und den Turbo für die Krise zu zünden“ ärgerte sich der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz. „Noch nie waren Autoabgase so sauber wie heute und noch nie waren die Abgaben rund ums Auto so hoch wie heute. Die türkis-grüne Regierung straft mit den neuen Steuern Familien und Kleinbetriebe hauptsächlich im ländlichen Raum, wo viele auf das Auto angewiesen sind. So wird das eigene Auto zum finanziellen Albtraum und so manche Familie muss sich in Zukunft fragen müssen, wie denn die Kinder in die Schule oder die Eltern in die Arbeit kommen werden und der Einkauf im nächsten Ort erledigt werden kann“, so Schnedlitz.

„Für ÖVP und Grüne sind Österreichs Autofahrer die größten Melkkühe. Die höchsten Steuern in unserem Land gibt es rund ums Auto, denn Normverbrauchsabgabe und Mineralölsteuer greifen bei Kauf und Betrieb tief in die Taschen unserer Bürger. Diese Belastung für die bereits mehr als leidgeplagte Bevölkerung wird nicht einfacher, wenn man sie in Marketing-Sprech wie etwa den ‚Kampf gegen die Stinker‘ vorstellt. Neue Steuern sind und bleiben ein direkter Kampf gegen die Geldbörsen der Bevölkerung“, erklärte Schnedlitz.

„Während Österreich auf das versprochene 1-2-3-Ticket vergeblich warten muss, vernichtet Türkis-Grün die letzten Ressourcen unserer Bürger mit Steuern und Abgaben. Von den überschießenden Corona-Maßnahmen in die Arbeitslosigkeit getrieben, wird das Leben immer teurer und bald nicht mehr leistbar. Hier beweist sich wieder einmal, dass diese Regierungspolitiker völlig abgehoben sind und nicht mehr wissen, wie es der Bevölkerung geht“ betonte Schnedlitz.

