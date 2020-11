Köstinger: Fixkostenzuschuss II ist überlebenswichtig für Tourismusbranche

FKZ 2 ermöglicht dringend notwendige Unterstützung für Reisebüros – Anträge ab heute Nachmittag möglich

Wien (OTS) - "Keine Branche leidet stärker unter den Folgen der Coronakrise als der Tourismus und die Reisewirtschaft", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. "Wir setzen daher alle Hebel in Bewegung, um die betroffenen Betriebe bestmöglich zu unterstützen. Der Fixkostenzuschuss gehört dabei zu den wichtigsten Instrumenten und hat sich bewährt. Diese Krise ist noch nicht vorbei, die Branche braucht weiterhin Hilfe. Umso wichtiger ist es, dass nun der Fixkostenzuschuss 2 mit bis zu 800.000 Euro ab heute via FinanzOnline beantragbar ist und die Unternehmen bei der Bewältigung ihrer laufenden Kosten unterstützt", so Köstinger. "Ab Dezember soll dann auch der erweiterte Fixkostenzuschuss bis zu 3 Mio. Euro möglich sein. Ich weiß, wie schwierig die Verhandlungen mit der EU-Kommission diesbezüglich waren und sind. Finanzminister Gernot Blümel hat hier aber nicht lockergelassen und einen Weg gefunden, der das ermöglicht."

"Diese Maßnahme ist für viele Betriebe überlebenswichtig, um Ausfälle und teilweise drastischen Entfall ihrer Geschäftsgrundlage einigermaßen zu überstehen. Der Fixkostenzuschuss ersetzt laufende Kosten, wie etwa Miete, Pacht, frustrierte Aufwendungen, Versicherungsprämien oder Leasingraten", erklärt Köstinger. Als "großen Erfolg" bezeichnet die Tourismusministerin, dass der Fixkostenzuschuss II mit der Aufnahme der frustrierten Aufwendungen vor allem auch den Reisebüros zu Gute kommt. "Aufgrund der Pandemie und der Reisewarnungen bricht den Reisebüros seit Monaten die Geschäftsgrundlage weg. Mit der zweiten Phase des Fixkostenzuschusses haben wir die Unterstützung erreicht, sie sie dringend brauchen." Zudem habe Österreich die Zusage der EU-Kommission für einen Fixkostenzuschuss bis zu 3 Mio. Euro erhalten. Diese zusätzliche Unterstützung für die Betriebe soll noch im Dezember beantragt werden können.

Nähere und laufend aktuelle Informationen stehen unter www.sichere-gastfreundschaft.at zur Verfügung.

