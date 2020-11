FPÖ – Hafenecker: Schwarz-grüne NoVA-Erhöhung ist Anschlag auf Autofahrer und Familien!

Erhöhte Normverbauchsabgabe verhindert zudem Flotten-Modernisierung und widerstrebt daher Umweltschutz

Wien (OTS) - „Mit der NoVA-Erhöhung betreibt Schwarz-Grün übelste Autofahrerabzocke und verübt einen Anschlag auf die österreichischen Familien, die ohnehin schon mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Anti-Corona-Regierungspolitik genug ertragen müssen. Denn betroffen sind von dieser Teuerung wenige Luxusautos, aber vielmehr durchschnittliche Familienfahrzeuge, die in vielfach höherer Stückzahl verkauft werden. So ziehen ÖVP und Grüne etwa Besitzern eines VW Sharan bis 2024 doppelt so viel, nämlich 6.560 Euro anstatt der bisherigen 3.344 Euro, über die NoVA aus der Tasche. Einzig beruhigend dabei ist die Aussicht, dass es nach 2024 keine Grünen mehr in der Regierung oder im Parlament geben wird“, so heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Dass Schwarz-Grün diesen Griff in die Geldbörsen der Autofahrer auch noch mit dem Umwelt- und Klimaschutz argumentieren, zeigt auch bei diesem Thema die totale Ahnungs- und Ideenlosigkeit von Kurz, Kogler, Gewessler und Co. schonungslos auf. Durch die NoVA-Erhöhung wird nämlich die Modernisierung der PKW-Flotte massiv gebremst, da sich die Menschen einen Neuankauf drei Mal überlegen werden. Aus umweltpolitischer Sicht müsste die Regierung daher eigentlich das genaue Gegenteil tun und die NoVA senken“, forderte Hafenecker.

„Wir Freiheitliche werden daher energische politische Gegenmaßnahmen zu diesem Belastungstsunami, den Schwarz und Grün über die Autofahrer und Familien rollen lassen, ergreifen. Autofahren ist ein Teil des österreichischen Alltags, gerade im ländlichen Raum sind die Menschen tagtäglich mangels Alternativen auf ihren PKW angewiesen. Die FPÖ wird daher nicht zulassen, dass die ÖVP im Gleichschritt mit einer grünen Verkehrsministerin, die außer Belastungen bisher noch absolut nichts zusammengebracht hat, das tägliche Leben der Bürger unleistbar macht“, betonte Hafenecker.

