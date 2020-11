Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Lkw-Beifahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 19. November 2020, im Bezirk Weiz, Steiermark, bei dem ein 52-jähriger Lkw-Beifahrer getötet wurde. Ein Pkw-Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Lkw. Dies hatte zur Folge, dass der Reifen des Lkws aufgerissen wurde, wodurch dieser auf die Gegenfahrbahn kam und mit einem Sattelzugfahrzeug zusammenstieß. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Lkw in einen angrenzenden Acker geschleudert, wobei der Beifahrer tödliche Verletzungen erlitt. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Schnellstraße, einer Bundesstraße und auf einer Landesstraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste im Burgenland, in Oberösterreich und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Einer der tödlichen Verkehrsunfälle war ein Alleinunfall und kein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 22. November 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 311 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 382 und 2018 waren es 374.

