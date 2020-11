Bilanz der PALMERS TEXTIL AG: Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Wien (OTS) - Nachdem die PALMERS TEXTIL AG bereits vor einigen Wochen die Kennzahlen des Geschäftsjahres 2019/20 präsentiert hat, liegt nun die finale Bilanz vor. Der Lagebericht bezieht sich dabei auf den Zeitraum zwischen 01. Februar 2019 und 31. Jänner 2020 und beweist, dass das Unternehmen mit seiner Strategie auf dem richtigen Weg ist. Dazu erläutert Tino Wieser, Vorstand und Eigentümer der PALMERS TEXTIL AG: „Mit unserem PALMERS-Versprechen ‚Beste Passform, beste Qualität und beste Beratung‘ richten wir unser Unternehmen zu 100% an den Bedürfnissen der Kund*innen aus. Und so konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 trotz des stagnierenden Marktumfeldes ein flächenbereinigtes Wachstum von +6,7% in unseren eigenen Standorten in Österreich verzeichnen. Insgesamt konnten wir in der Gruppe ein Umsatzplus von knapp 4% erwirtschaften. Darauf sind wir stolz.“

Matvei Hutman, Vorstand und Eigentümer der PALMERS TEXTIL AG betont die Rolle des E-Commerce für PALMERS: „Als massiver Wachstumstreiber hat sich der Bereich E-Commerce mit einem Umsatzplus von beeindruckenden 53% herausgestellt. Zahlreiche Initiativen werden hier in den kommenden Jahren den stationären Handel mit unserem Webshop verknüpfen.“ Neben mehr als 300 Shops in 17 Ländern ist das Familienunternehmen im Onlinehandel auf einem klaren Wachstumspfad in Richtung Omnichannel.

PALMERS TEXTIL AG auf stabilem Wachstumspfad

Des Weiteren konnte die PALMERS TEXTIL AG im Geschäftsjahr 2019/20 ein positives Betriebsergebnis und Ergebnis vor Steuern erwirtschaften. Konkret verbesserte sich das Betriebsergebnis im abgelaufenen Wirtschaftsjahr um 0,56 Millionen Euro auf 0,84 Millionen Euro. „Die Bilanzsumme ist von 41,4 Millionen Euro auf 43,6 Millionen Euro gestiegen, das EBITDA wiederum konnte um 23% auf 3,1 Millionen Euro gesteigert werden und die Eigenkapitalquote lag im Geschäftsjahr 2019/20 bei 12%“ , sagt Luca Wieser, Vorstand und Eigentümer PALMERS TEXTIL AG, und ergänzt: „Nachdem sich die nationale Wirtschaft 2019 nach einem überproportionalen Konjunkturaufschwung wieder merklich abgekühlt hat und sich der Wäschemarkt tendenziell stagnierend entwickelt, ist es umso bemerkenswerter, dass der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019/20 ein klares Wachstum ausweist. Das haben wir nicht nur unserer Unternehmensstrategie, sondern auch unserem starken Image, einem außerordentlichen Bekanntheitsgrad von beinahe 100% und einem hohen Stammkund*innenanteil zu verdanken. Während das Auslandsgeschäft weiterhin anspruchsvoll bleibt, entwickelt sich unser Kerngeschäft Österreich sehr positiv.“

Geschäftsjahr 2020/21: Die Auswirkungen von COVID-19

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2019/20 startete die PALMERS TEXTIL AG im Februar 2020 stark in das laufende Wirtschaftsjahr – die verstärkte Ausbreitung von COVID-19 sowie die Schließung aller heimischen PALMERS-Standorte per 16. März 2020 ging jedoch auch an dem heimischen Marktführer im Wäschebereich nicht spurlos vorbei. Bereits im Zuge der Pressekonferenz im September 2020 erklärte Matvei Hutman, Vorstand und Eigentümer PALMERS TEXTIL AG: „PALMERS hat eine über 100-jährige Geschichte und viele Ups and Downs erlebt. Ich denke, dass die letzten 12 Monate die schnelllebigsten in der gesamten Historie waren. Gemeinsam haben wir die PALMERS TEXTIL AG wieder zurück auf den Wachstumspfad geführt. In der schlimmsten Wirtschaftskrise der letzten Dekaden konnten wir nicht nur alle Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter*innen erhalten, sondern auch zusätzliche mit der Gründung unseres Tochterunternehmens HYGIENE AUSTRIA mit der LENZING AG schaffen.“ Dennoch ist damit zu rechnen, dass das Corona-Virus einen spürbaren Effekt auf das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 haben wird. Denn, so Hutman: „Der Umsatzverlust aufgrund der vorübergehenden Geschäftsschließungen wird sich trotz der überdurchschnittlichen Umsatzsteigerung im E-Commerce und der nunmehrigen Stabilisierung im stationären Handel in der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres mit Sicherheit bemerkbar machen.“

Weiterhin auf Expansionskurs

Auch in Zeiten der globalen Pandemie hält die PALMERS TEXTIL AG an ihrer Unternehmensstrategie und den damit verbundenen Expansionsplänen fest. „Die Monate Juli und August 2020 beispielsweise haben in unseren eigenen Geschäften ein flächenbereinigtes Wachstum von +9,6% hervorgebracht. Auch der September sowie der Oktober 2020 brachten weiteres Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das zeigt, dass wir uns in diesen wirtschaftlich volatilen Zeiten und einem kompetitiven Umfeld nach wie vor auf dem richtigen Weg befinden. Die Weiterentwicklung unserer Kollektion, die Optimierung unserer Marketing- und Vertriebsstrategie, der Relaunch von p2 sowie der Start von PALMERS HOME sind nur einige Maßnahmen, die bereits jetzt Früchte tragen und von den Kund*innen sehr gut angenommen werden. Dafür bedanken wir uns bei allen Mitarbeiter*innen der PALMERS TEXTIL AG, sowie bei unseren Kund*innen, sehr herzlich – sie machen die PALMERS-Welt zu einer Welt, die passt“, so der Vorstand unisono.

Die digitalen Presseunterlagen sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link zum Download: press.palmers.at.

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.



