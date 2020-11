Gerhard Eigner neuer Tax Specialist bei LUKOIL INTERNATIONAL

Wien (OTS) - Gerhard Eigner unterstützt das Team der LUKOIL INTERNATIONAL GmbH in Österreich künftig als Tax Specialist. Der gebürtige Wiener absolvierte sein Bachelor- sowie Masterstudium in Wirtschaftsrecht an der WU Wien und war seither bei namenhaften Unternehmen als Steuerexperte tätig. Durch seine umfangreiche Ausbildung als Wirtschafsjurist und Steuerberater sowie sein fundiertes praktisches Know-how bringt der 32-Jährige nachhaltige Skills für die Bereiche Unternehmenssteuer- und Gesellschaftsrecht sowie im Accounting bei LUKOIL INTERNATIONAL ein.

„Als ein führendes international agierendes Energieunternehmen legen wir besonders großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über einschlägige Fachexpertise und mehrjährige praktische Berufserfahrung in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen verfügen. Umso mehr freuen wir uns, mit Gerhard Eigner einen absoluten Experten auf seinem Gebiet als unseren neuen Tax Specialist gewonnen zu haben“, erklärt Robert Gulla, CEO der LUKOIL INTERNATIONAL Holding Wien.

Der gebürtige Wiener schloss sein Bachelorstudium in Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien im Jahr 2012 erfolgreich ab. Von 2012 bis 2015 absolvierte er den gleichnamig aufbauenden Masterstudiengang an der Wirtschaftsuniversität Wien, wobei er sich insbesondere auf Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie strategische Unternehemsführung und Risikomanagement fokussierte. Eigner schloss seine Ausbildung zum Certified Tax Advisor an der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer im Jahr 2019 erfolgreich ab und ist seither als Steuerberater tätig. Parallel zu seiner Ausbildung arbeitete er von 2013 bis 2019 als Steuerexperte bei namenhaften Unternehmen wie der Dr. Gerd Eder Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. und der international bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Direkt nach Abschluss seiner Ausbildung begann Eigner als Steuerberater für die OMV AG zu arbeiten, wo er auch für nationale und internationale Tochterunternehmen zuständig war. Durch diese Stationen konnte er neben den theoretischen Studieninhalten auch umfassende praktische Erfahrungen sammeln, die ihm in seiner zukünftigen Tätigkeit bei LUKOIL INTERNATIONAL zugute kommen werden.

Mit seinen herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen der Steuerberatung, Finanzberichterstattung und Rechnungslegung sowie seiner langjährigen Branchenerfahrung unterstützt Eigner das LUKOIL-Team zukünftig als Tax Specialist.

Über LUKOIL

LUKOIL ist eines der weltweit größten privaten Unternehmen zur Förderung von Erdöl und Gas und deren Verfeinerung in Erdöl- und petrochemische Produkte. Das international agierende Unternehmen ist weltweit in 41 Ländern vertreten. LUKOIL wurde 1991 gegründet. In Österreich ist die LUKOIL-Gruppe seit 1995 mit fünf Gesellschaften vertreten: LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, LUKOIL International Holding GmbH, LUKOIL Lubricants Austria GmbH, LUKOIL Lubricants International Holding GmbH sowie LUKOIL Technology Services GmbH und beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter. LUKOIL engagiert sich seit vielen Jahren in Österreich, investiert in den heimischen Wirtschaftsstandort sowie in kulturelle Projekte und soziale Initiativen.

