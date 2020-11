Rehm zu S8: Schleritzko und Lobner widerlegt - Triel existiert trotz Wirtshaustisch

Konflikt zwischen Mensch und Natur künstlich geschürt - S8 nicht umsetzbar und kontraproduktiv

Wien (OTS) - Kritik an einer Online-Video-Veranstaltung der VP- Niederösterreich von vergangenem Freitag zur S8 Marchfeld-Schnellstraße üben Umweltorganisation VIRUS und Bürgerinitiative Marchfeld (BIM). Wolfgang Rehm Sprecher beider Organisationen. "Niederösterreichs Verkehrslandesrat und der Gänserndorfer Bürgermeister sorgten mit dem Asfinag-BMG Chef und zwei Experten im Sold von Land und Asfinag für viel tendenziöse Desinformation, dies allerdings widersprüchlich. Immerhin klargestellt ist aber nun jedenfalls die Falschinformation von Schleritzko und Lobner, die zuvor auf Wirtshaustischniveau behauptet hatten den Triel-Vogel hätte niemand gesehen."

Stattdessen habe der im Auftragsverhältnis zu Land NÖ und der Asfinag stehende agierene Triel -Experte Raab verdeutlicht, dass seit mindestens 1994 - seither beobachte er das Gebiet - der Triel bei Markgrafneusiedl vorkommt. "Nachdem das nun außer Zweifel gestellt ist können wir uns mit dem Rest der Desinformation beschäftigen, und das ist eine lange Liste", so Rehm. Diese reiche von nicht nachvollziehbaren Verkehrszahlen bis zur Tatsache, dass die Probleme die jetzt die B8 plagten hausgemacht und auf eine verfehlte Verkehrs- und Raumordnungspolitik des Landes Niederösterreich zurückzuführen seien. Weiters sei das nach Ermahnung der EU-Kommission eingerichtete Vogelschutzgebiet jahrelang vom Land vernachlässigt und die Probleme damit verschärft worden, sehe das Bundesstraßengesetz - im Gegensatz zur Darstellung von Asfinag-BMG Geschäftsführer Walcher - Autobahnen nicht für vorgeblich kleine Ortsumfahrungen vor und wäre bei der S8 schon die seinerzeitige Entscheidung im Sinne der Wünsche der Landesregierung sich vom Bund eine Straße zahlen zu lassen für die eigentlich das Land zuständig wäre mit fachlichen und rechtlichen Mängeln behaftet gewesen. "Offenkundig sind weder Schleritzko noch Lobner ausreichend darüber informiert, dass die damals geplanten und bei gutem Willen schon lange realisierten Umfahrungen viel besser dem Menschenschutz und Interessensausgleich dienen würden und wenn es nun heißt, man möge Menschen und Natur nicht gegeneinander ausspielen, dann muss auch festgehalten werden, dass jetzt die dafür Verantwortlichen Haltet den Dieb rufen, und wir ohne stures Festhalten an der eingereichten S8 nie in diese Situation geraten wären" so Rehm.

Klargestellt werden müsse auch, dass die Voraussetzungen für eine vom im Auftrag des Landes stehenden Ziviltechniker Knoll in Aussicht gestellte Ausnahmegenehmigung nicht vorliegen und der Gerichtsgutachter trotz Verzögerungstaktik der Asfinag in den letzten Monaten sich nicht von deren in unzähligen Eingaben vorgelegten, großen aber meist irrelevanten Datenbergen irritieren habe lassen. Dass das im Februar geschlossene Ermittlungsverfahren wiedereröffnet worden ist, sei bereits eine bisher beispiellose Extrawurst für die Asfinag gewesen, es sei daher verständlich und nachvollziehbar, dass das Bundesverwaltungsgericht nun im Sinne der gebotenen Verfahrensökonomie das Verfahren einer Entscheidung zuführen und sich nicht mit weiteren Verschleppungsversuchen der Projektwerber weiter auf der Nase herumtanzen lassen habe wollen. Das Verwunderlichste an dem Videostream sei, dass überhaupt eine von sichtbarem Herumlavieren gekennzeichnete Diskussion über die Schönheit des Marchfeldes des Ortes der Landesausstellung 2022 geführt worden sei, dessen Attraktivität als Offenlandschaft und Sitz beispielloser Naturschätze in Feucht- und Trockenlebensräumen somit Wunderwelt der Natur außer Streit stehen müsste. "Ich lasse mir jedenfalls mein Marchfeld nicht als Zombie-Region, die ohne die nur vermeintliche Lebensader S8 nicht existenzfähig wäre, von diesen Herrschaften schlechtmachen, " so Rehm abschließend.

