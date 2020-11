Kucher: Hilferuf der ÖGK – aber Regierung tut nichts!

Wie lange noch ist der laufende Betrieb gesichert? – Qualität der Gesundheitsversorgung droht zu kippen

Wien (OTS/SK) - „Mitten in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren trocknet die Bundesregierung die Gesundheitskasse aus – das ist unverantwortlich gegenüber den PatientInnen, den ÄrztInnen, den PflegerInnen“, sagt SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher in Reaktion auf die heutigen Äußerungen von ÖGK-Obmann Andreas Huss. „Der heutige Hilferuf der ÖGK zeigt, was das Wort dieser Regierung wirklich wert ist – nämlich gar nichts“, sagt Kucher, der daran erinnert, dass eine Einigung bezüglich der finanziellen Hilfen für die durch die Corona-Krise bedingten Probleme zugesagt wurde. „Nicht nur, dass das nicht passiert ist, hat Finanzminister Blüml ein Budget vorgelegt, in dem das Gesundheitssystem schlicht und einfach vergessen wurde.“****

„Derzeit ist gerade mal der laufende Betrieb gesichert – aber wie lange noch?“, so Kucher, der betont, dass die niveauvolle Qualität des Gesundheitssystems mit offensiven Investitionen steht und fällt. „Jetzt müsste man eigentlich die Primärversorgung österreichweit ausbauen und dem drohenden ÄrztInnenmangel Zielführendes entgegensetzen“, sagt Kucher. Natürlich sei auch in den generellen Ausbau des Gesundheitssystems zu investieren. „Samt seinen zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die besonders derzeit Übermenschliches leisten.“

„Auch wenn es noch so sehr vonseiten der Regierung vom Tisch gewischt wird: Wenn weder die Finanzierung der Gesundheitsversicherung noch die der Krankenanstalten gesichert sind, stehen im Ernstfall Leistungskürzungen, Einsparungen auf dem Rücken der MitarbeiterInnen im Gesundheitsbereich sowie Selbstbehalte für die PatientInnen vor der Tür!“, sagt Kucher.(Schluss) up



