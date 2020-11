Kurz: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ingrid Korosec!“

Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Kurz sowie Generalsekretär Melchior gratulieren der Wiener Gemeinderätin und Präsidentin des Seniorenbundes, Ingrid Korosec, zum 80. Geburtstag

Wien (OTS) - „Ingrid Korosec leistet seit Jahrzehnten tagtäglich großartige Arbeit für unser Land. Seit sie vor 37 Jahren erstmals zur Gemeinderätin in Wien gewählt wurde, setzt sie sich unermüdlich für die Menschen in unserem Land ein. Seit Beginn ihrer politischen Karriere zeichnet sie ihr Tatendrang und ihre konstruktive Herangehensweise an politische Vorhaben aus. Als Wiener Gemeinderätin sowie als Präsidentin des Seniorenbundes steht sie zu ihrem 80. Geburtstag mitten im Leben. Ich gratuliere Ingrid Korosec herzlich zu ihrem Geburtstag und wünsche ihr viel Gesundheit, Kraft und Zufriedenheit“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich des runden Geburtstages von Ingrid Korosec.

Der Generalsekretär der Volkspartei, Axel Melchior, schließt sich den Glückwünschen an: „Ich wünsche Ingrid Korosec alles erdenklich Gute zu ihrem heutigen besonderen Geburtstag. Es gibt nur wenige Politikerinnen und Politiker in unserem Land, die seit so vielen Jahren aktiv tätig sind und immer noch mit so viel Freude, Engagement und Energie ihrer Arbeit nachgehen. Als Volkspartei sind wir überglücklich, eine solch großartige Persönlichkeit in unseren Reihen zu haben. Ingrid Korosecs Verdienste für unser Land und für die Volkspartei sind beispiellos, sie ist in allen Belangen ein absolutes Vorbild.“



