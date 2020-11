Gernot Blümel gratuliert Ingrid Korosec herzlich zum 80. Geburtstag

Seit Jahrzehnten mit voller Energie im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger

Wien (OTS) - „Ich wünsche Ingrid Korosec von Herzen und persönlich alles Gute zum runden Geburtstag. Seit Jahrzehnten setzt sie sich mit ihrer unglaublichen Energie und Ausdauer, ihrer Kompetenz und ihrem unermüdlichen Einsatz für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein. Ingrid Korosec ist insbesondere für Österreichs Seniorinnen und Senioren eine starke Stimme“, so Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel anlässlich des heutigen 80. Geburtstags von Seniorenbund-Präsidentin und Gemeinderätin Ingrid Korosec. „Ich bin sehr dankbar für alles, was sie für die neue Volkspartei Wien geleistet hat. Umso mehr freut es mich deshalb, dass ich auch in Zukunft in unserem Team auf sie bauen kann.“



Ingrid Korosec wurde 1983 erstmals in den Wiener Gemeinderat gewählt, 1986 in den Nationalrat. 1991 wurde sie als erste Frau Generalsekretärin der ÖVP, bevor sie ab 1995 als Volksanwältin tätig war. Seit dem Jahr 2001 vertritt sie wieder die Anliegen der Wienerinnen und Wiener im Gemeinderat. Vor zwei Monaten wurde sie als Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes wiedergewählt.

