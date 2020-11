GRÜNE OÖ: KAINEDER: Ökosoziale Steuerreform ist Startschuss für Investitionen aus der Krise und ein Upgrade für Österreich

Weitere Schritte auf dem Weg in ein klimagerechtes Zeitalter müssen und werden folgen.

Linz (OTS) - OÖ-Klimalandesrat Stefan Kaineder begrüßt das heute von Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler angekündigte Maßnahmenbündel zur Ökologisierung des Steuersystems. „Klimafreundliches Verhalten wird belohnt, klimaschädliches Verhalten wird zurückgedrängt“ zeigt sich Kaineder erfreut.

„Die Corona-Pandemie hat uns in Österreich weiterhin fest im Griff. Wir alle spüren im Moment sehr deutlich, wie sich Krise anfühlt. Die große Krise unserer Zeit – die Klimakrise – hat während Corona aber keine Pause gemacht. Und wenn die Klimakrise einmal da ist, dann geht sie nicht mehr weg. Dann wird der Krisenzustand für uns alle zum Dauerzustand“, erklärt OÖ-Klimalandesrat Stefan Kaineder die Dringlichkeit des Okö-Steuerpakets.

„Wir bauen Österreich jetzt um. Diesen Umbau werden wir alle sehen können. An den Photovoltaikanlagen, die auf unseren Dächern Sonnenstrom produzieren. An modernen Zügen, die uns bequem von A nach B bringen. An neuen Radwegen und einer intakten Umwelt. So schaffen wir ein Upgrade für unser schönes Land. Für diesen Umbau brauchen wir gute Rahmenbedingungen - ein passendes Steuersystem, dafür wurde heute der Startschuss gegeben“, kommentiert der stellevertretende Bundessprecher der Grünen, Stefan Kaineder.

„Deshalb wird für besonders klimaschädliche Autos – also vor allem hochpreisige SUVs - in Zukunft ein gerechter Preis zu zahlen sein. Auch im Bereich des klimaschädlichen Tanktourismus wird es für Frächter aus Dritt-Staaten Einschränkungen geben weil Treibstoff nicht mehr vorsteuerabzugsberechtigt sein wird. Im Gegenzug gibt es für RadfahrerInnen und Öffi-NuterzInnen in Zukunft einen steuerlichen Bonus. Außerdem werden wir die Umsatzsteuer für kleinere Reparaturen auf 10 Prozent senken, denn wer Ressourcen spart schützt unsere Umwelt und unser Klima,“ fasst die Kaineder das heute präsentierte Paket zusammen.

