Mit neuem Onlinekurs zum COVID-19-Präventionskonzept

In Zusammenarbeit mit dem Wiener Roten Kreuz entwickelte Siflux-Geschäftsführer Martin Bardy einen Onlinekurs zur Erstellung von COVID-19 Präventionskonzepten.

Wien (OTS) - Dieser Onlinekurs dient all jenen Berufsgruppen, die per Verordnung verpflichtet sind, ein solches zu verfassen. Die Absolventen erhalten neben theoretischem Wissen, vorgefertigte Vorlagen via Downloadportal sowie ein Teilnahmezertifikat.

„ Unser Onlinekurs richtet sich an all jene, die per Verordnung verpflichtet sind, ein COVID-19 Präventionskonzept zu verfassen, also Eventveranstalter, Ausrichter von Fach- und Publikumsmessen, Verantwortliche bei Sportvereinen oder für Ferienlager, aber er dient auch sämtlichen Gastronomie-Betriebe “, erklärt Siflux-Geschäftsführer Martin Bardy. Der Hochschullektor mit den Schwerpunkten Veranstaltungssicherheit und Crowd Management betont, dass derzeit durch die Notmaßnahmenverordnung (temporärer Lock down) zwar viele Branchen heruntergefahren sind, aber zahlreiche Betriebe danach wiederum ein COVID-19 Präventionskonzept benötigen werden.

In insgesamt sechs Kapitel erhalten die Interessierten neben theoretischen Grundlagen rund um Identifikation, Analyse, Bewertung und Bewältigung von Risikoprozessen auch eine umfassende Gefahrenliste mit bereits über 100 identifizierten Gefahren und Gefährdungsorten. Eine 60-seitige, downloadbare Vorlage für ein COVID-19 Präventionskonzept ermöglicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmer rasch und effizient das Gelernte in der Praxis umzusetzen und für ihre individuellen Bedürfnisse zu nutzen. Neben einem umfassenden Hygieneleitfaden bekommen alle Absolventen vom Wiener Roten Kreuz ein Teilnahmezertifikat.

In Zusammenarbeit mit dem ‚Competence Center Event Safety Management‘ des Wiener Roten Kreuzes entwickelte der Siflux-Geschäftsführer Bardy den 100 Minuten dauernden Onlinekurs. Durch die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit können COVID-19 Beauftragte jederzeit den Onlinekurs besuchen, einzelne Video-Module separat und mehrmals aufrufen, bzw. den Onlinekurs in mehreren Etappen absolvieren. Der Kurszugang bleibt zumindest bis 30. Juni 2021 Online.

„ Selbstverständlich dienen unsere Inhalte auch all jenen Unternehmen, die das Infektionsrisiko in ihren Betrieben reduzieren möchten, denn das Corona-Virus wird noch einige Monate lang unser Privat- und Berufs-Leben beeinflussen “, wagt Martin Bardy einen verhaltenen Blick in die Zukunft. „ Zumindest mit der Wissensbasis aus dem Onlinekurs lassen sich viele Risiken einer möglichen Ansteckung entscheidend reduzieren. “

Martin Bardy, MA, BEd, BA, MBA

absolvierte u.a. die Studien „Crowd Safety Management“ an der Buckinghamshire University (UK) mit der höchsten Auszeichnung „First-class honours“ als Jahrgangsbester sowie „Sport und Eventmanagement“ an der Donau-Universität Krems. Als selbständiger Unternehmensberater für Veranstaltungssicherheit, Crowd Management, Notfallplanung und Personenstromsimulation betreut er seit vielen Jahren große Festivals, Musik- und Sportveranstaltungen, Veranstaltungsstätten und Einkaufszentren. Seit 2014 lehrt er an Universitäten, Fachhochschulen und privaten Bildungseinrichtungen zu den Themen Veranstaltungssicherheit sowie Crowd Management.

