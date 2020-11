XCMG ist größter Outdoor-Aussteller auf der bauma China 2020

Shanghai (ots/PRNewswire) - XCMG (000425.SZ) wird mit einer vollständigen Ausstellungsreihe von 120 Baumaschinenprodukten, 65 Sätzen von Teilen und Komponenten sowie einer Präsentation der neuesten Technologien des Unternehmens an der bauma China 2020 teilnehmen.

Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge findet vom 24. bis 27. November im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt. XCMG wird am Stand A.24-B.32 im Freien und am Stand W3.100-W3.811 im Innenbereich mit einer Gesamtausstellungsfläche von 8.878 Quadratmetern vertreten sein. XCMG wird außerdem auf http://live.global-ce.com/baumachina2020xcmg/ einen Livestream in englischer, russischer, arabischer, französischer und chinesischer Sprache übertragen.

XCMG ist der führende chinesische Baumaschinenhersteller und eines der fünf größten Unternehmen auf dem Weltmarkt und wird auf der Veranstaltung seinen neuen Markenslogan "Dream Up, Build Better" vorstellen.

Der größte Aussteller im Outdoor-Bereich wird mit der weltweit größten integrierten Baulösung im Mittelpunkt stehen, die die wichtigsten Hebe-, Hafen-, Erd-, Bergbau-, Straßen- und Rammmaschinen abdeckt. Auch die Anwendung von Informationstechnologien sowie die Enthüllung von Bergbau- und Rettungsprodukten und die Präsentation neuer Krane, Bagger und Lader für den Überseemarkt stehen auf dem Programm.

"Diese Ausstellung zeigt die besten und leistungsstärksten Produkte von XCMG. Um sich auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten, muss XCMG in Bezug auf Qualität und Innovation konsistent und beständig sein und stets an der Spitze der technologischen Entwicklung bleiben", erklärte Wang Min, der Vorsitzende von XCMG.

XCMG wird eine Reihe neuer intelligenter Produkte und Technologien vorstellen, darunter unter anderem den unbemannten Bagger XE335DK, den intelligenten Bagger mit Spracherkennung XE215G und den weltweit ersten Geländekran mit intelligenter Fernbedienung XCA260.

Angesichts der aktuellen Markttrends für neue Energie wird XCMG unter anderen umweltfreundlichen Produkten auch die elektrischen Lader XC918EV und XC958EV sowie den weltweit ersten Hybrid-LKW-Kran XCT25EV ausstellen.

Zu den Höhepunkten der Präsentation von XCMG am Eröffnungstag gehören:

die offizielle Einführung von X-GSS , dem globalen digitalen Ersatzteilservice-Informationssystem von XCMG;

, dem globalen digitalen Ersatzteilservice-Informationssystem von XCMG; die Markteinführung der intelligenten 5G-Kabine von XCMG Road Machinery;

von XCMG Road Machinery; die offizielle Veröffentlichung des Super-Tonnage-Laders XC9350 ;

; Die Auslieferungszeremonie von 10 Geländekranen des Typs XCA1600;

Eine groß angelegte Präsentation der Konstruktion.

