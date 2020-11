BizLink bringt das erste 1-Meter-USB4 Gen 3 Typ-C-Kabel der Welt auf den Markt

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der jüngste Durchbruch bei USB4-Kabeln für eine größere Verbindungsflexibilität zwischen USB4-Geräten

BizLink, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungslösungen, ist stolz darauf, nach der Einführung seines 0,8-Meter-USB4-Kabels im Oktober 2020 das erste 1-Meter-USB4 Gen 3 Typ-C-Kabel auf dem Markt ankündigen zu dürfen. BizLink hat kontinuierlich Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösungen mit herausragendem Design und zuverlässiger Fertigungskapazität entwickelt. Das neue USB4-Kabel hat eine Länge von 1 Meter und ist damit das längste USB4-Kabel mit der USB-IF-Test-ID 4561.

BizLink überschreitet immer wieder die Grenzen der Verbindungstechnologie. Mit dem großen Spielraum bei der Signalintegrität des 0,8-Meter-USB4-Kabels geht das neue 1-Meter-USB4-Kabel von BizLink über die Standardlänge von 0,8 Metern hinaus, die in der Universal Series Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.0 spezifiziert ist. Diese neue USB4-Kabelbaugruppe verfügt über einen robusten Koaxialkabelaufbau, der eine Multiprotokoll-Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Raten von bis zu 40 Gbps über den zweispurigen Betrieb unterstützt, was der doppelten Datenübertragungsgeschwindigkeit aktueller USB 3.2-Kabel entspricht.

Das USB4-Kabel bietet zuverlässigen Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen, um eine hohe Signalintegrität aufrechtzuerhalten, und unterstützt die PD 3.0 Emarker-Lösung mit 20V/5A Stromversorgung, wodurch eine effizientere Energieverwaltung in Informationstechnologie- und Computertechnik-Anwendungen mit hoher Bandbreite ermöglicht wird. Darüber hinaus ist das 1- Meter-USB4 Gen 3 Typ-C-Kabel abwärtskompatibel mit bestehenden USB 3.2-, USB 2.0- und Thunderbolt(TM) 3-Hosts und -Geräten.

Über BizLink

BizLink wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Silicon Valley, USA. Unsere Mission ist es, die Zusammenschaltung zu erleichtern, und wir unterstützen Industrien, die die Lebensqualität durch die Bereitstellung von wesentlichen Komponenten, Kabelbäumen und Kabeln für eine Vielzahl von Branchen wie IT und CE, Kraftfahrzeuge, Elektrogeräte, medizinische Geräte, Industrie, Glasfaserkommunikation und Solar verbessern können. Mit flexiblen Produktionsressourcen in den USA, Mexiko, der Slowakei, Serbien, China, Malaysia und Singapur bietet BizLink zuverlässige Verbindungslösungen in unmittelbarer Nähe zu den Märkten und setzt die innovativen Ideen der Kunden in die Realität um.

