Angebot für Schwarzen Freitag und Cybermontag: Vier Monate TIDAL für nur $0,99 (Premium) und $1,99 (HiFi)

New York (ots/PRNewswire) - Neue Kunden können das zeitlich begrenzte Angebot vom 24. November bis 2. Dezember nutzen

Heute kündigte die globale Musik-Streaming- und Unterhaltungsplattform TIDAL ein zeitlich begrenztes Angebot für den Schwarzen Freitag und den Cybermontag an. Vom 24. November bis zum 2. Dezember 2020 können Neukunden vier Monate lang TIDAL zu einem Preis von $ 0,99 für eine Premium-Mitgliedschaft oder $ 1,99 für eine HiFi-Mitgliedschaft (im Wert von $ 39,96 (Premium) und $ 79,96 (HiFi) für vier Monate) erhalten Neue Mitglieder, die dieses Angebot in dieser Ferienzeit nutzen möchten, finden weitere Informationen unter TIDAL.com/blackfriday.

Darüber hinaus bietet TIDAL Musikliebhabern unbegrenzten Zugang zu seinem umfangreichen Katalog mit über 70 Millionen Titeln aller Genres, Tausenden von durch das erfahrene Redaktionsteam von TIDAL fachmännisch kuratierten Playlisten und zahllosen Künstlerradiosendern. HiFi-Mitglieder wird der zusätzliche Vorteil angeboten, die beste verfügbare Klangqualität zu hören, einschließlich TIDAL-Masters und immersive Klangerlebnisse von Dolby Atmos Music und Sony 360 Reality Audio. Kürzlich angekündigte Verbesserungen, darunter die Erweiterung des Master-Katalogs von TIDAL und TIDAL Connect, bieten HiFi-Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten, die unvergleichliche verlustfreie Audioqualität der Plattform zu genießen.

TIDAL bringt seinen Mitgliedern ihre Lieblingskünstler durch virtuelle Albenerlebnisse näher. Sowohl Premium- als auch HiFi-Mitglieder können sich zurücklehnen, entspannen und ein hochwertiges Hörerlebnis mit Albumkommentaren von Künstlern wie Alicia Keysund U2, animierte Kunstwerke und Performances mit mehr Interaktion und Dimension genießen. Ob unterwegs oder auf der Couch, die Mitglieder können plattform- und geräteübergreifend die gesamte Palette der TIDAL-Funktionen nutzen: Plex, Roku, Amazon Alexa, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables und direkte Steuerung mit Sonos (vollständige Liste hier).

Nach der auf vier Monate befristeten Ferienmitgliedschaft können Mitglieder ihr Abonnement zu einem Preis von $ 9,99/Monat für Premium und $ 19,99/Monat für HiFi fortsetzen - Ermäßigungen gibt es für Studenten (-50%), Militär (-40%), Ersthelfer (-40%) und Familien (6 Konten für $ 14,99 (Premium) oder $ 29,99 (HiFi)).

Zusätzlich können Best Buy-Kunden 12 Monate TIDAL HiFi Standard oder Family zum Preis von 6 Monaten bis Ende Dezember 2020 sowohl im Geschäft als auch online erwerben.

Über TIDAL

TIDAL ist eine weltweit verfügbare Musik- und Unterhaltungsplattform in Künstler-Besitz, die Künstler und Fans durch einzigartige Originalinhalte und exklusive Veranstaltungen zusammenbringt. Der in 56 Ländern verfügbare Streamingdienst bietet mehr als 70 Millionen Songs und 250.000 hochwertige Videos sowie Originalvideoserien, Podcasts und Tausende von fachmännisch kuratierten Wiedergabelisten. Über TIDAL Rising werden aufstrebende Künstler präsentiert. Die Eigentümer der Plattform haben das Ziel, ein nachhaltigeres Modell für die Musikindustrie zu schaffen. TIDAL ist in Premium- und verschiedenen HiFi-Stufen verfügbar, darunter Master Quality Authenticated (MQA), Sonys 360 Reality Audio-Aufnahmen und Dolby Atmos Music.

