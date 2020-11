NEOS zu Massentests: Derzeit mehr offene Fragen als Antworten

Gerald Loacker: „Wieder einmal kam mediale Ankündigung vor ordentlicher Planung. Sofortiger Fokus auf Alters- und Pflegeheime nötig.“

Wien (OTS) - Als „unrühmliche Fortsetzung des bisherigen Krisen-Managements in der Pandemie“ bezeichnet NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz von Massentests in Österreich noch im Dezember. „Wieder einmal kam die mediale Ankündigung vor einer ordentlichen Planung. Bei den geplanten Massentests sind derzeit mehr Fragen offen als Antworten auf dem Tisch“, so Loacker. Er verweist in seiner Kritik etwa auf Wortmeldungen aus ÖVP-geführten Bundesländern, die bei der Frage der nötigen Ressourcen von Kanzler und Gesundheitsminister offenbar völlig alleingelassen werden.

Falsche Sicherheit könnte dritten Lockdown bringen

„Breitflächige Tests können einen Beitrag leisten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das sagen wir seit Monaten. Das bedeutet aber zielgerichtete Regelmäßigkeit, nicht überstürzte Einmaligkeit. Mit seinen Aussagen zu Massentestungen und normalen Weihnachten vermittelt Kurz eine falsche Sicherheit, die Österreich direkt in den dritten Lockdown führen kann“, macht Loacker auf die gefährlichen Versprechen der Regierung aufmerksam. Man könne „das Virus ja nicht einfach wegtesten“. Gefragt sei „eine langfristige Strategie, mit der man über mehrere Wochen und sicher nicht nur über die Weihnachtsfeiertage kommt“.

Solange das langfristige Vorgehen und die Ressourcen in den Bundesländern nicht geklärt seien und detailliert vorliegen würden, müsse man klare Prioritäten setzen statt Ankündigungen verbreiten. Loacker: „Die Regierung muss sich darauf konzentrieren, zuallererst endlich die gefährdetsten Gruppen zu schützen. Seit Monaten schaffen Kurz, Anschober und die Landeshauptleute es nicht, die Bewohnerinnen und Bewohner in den Alters- und Pflegeheimen zu schützen, wie die gestern von uns publik gemachten Zahlen zu den Sterbefällen traurigerweise belegen. Oberste Priorität muss sein, dort das Personal und die Besucherinnen und Besucher regelmäßig zu testen. Und zwar sofort.“

