NEOS: Endlich lösungsorientiertes Gesetz für Taxis, Uber & Co.

Margreiter/Hoyos: „Druck von NEOS im Bund und in Wien hat gewirkt, alltagsnahe Änderung der geplanten Novelle hilft allen.“

Wien (OTS) - Hocherfreut zeigen sich NEOS Verkehrssprecher Johannes Margreiter und NEOS Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos über Medienberichte, dass die Verkehrsministerin die geplante Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetz noch massiv geändert hat und damit eine gangbare und alltagsnahe Rechtsgrundlage geschaffen hat. „Der Druck von NEOS von Seiten des Bundes und in Wien hat Früchte getragen. Dienste wie Uber und Taxis werden damit auch eine rechtliche Basis gestellt die die verschiedenen Ansätze berücksichtigt und für Rechtssicherheit sorgt. Das ist ein guter Tag für Innovation in der Branche und im Endeffekt für die Kundinnen und Kunden“, betont Margreiter. „Mit der Änderung der Novelle wird der Digitalisierung und neuen Angeboten für Mobilität endlich Rechnung getragen. Es geht nicht darum, die verschiedenen Modellen von Taxis, Uber und Co gegeneinander auszuspielen, sondern auf stabile rechtliche Beine zu stellen.“

