Heinisch-Hosek zum Tag der Kinderrechte: Unterhaltsgarantie jetzt!

Tag der Kinderrechte muss Tag gegen Kinderarmut sein

Wien (OTS/SK) - „Der Tag der Kinderrechte muss ein Tag gegen Kinderarmut sein“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, die in diesem Zusammenhang auf die SPÖ-Forderung nach einer Unterhaltsgarantie für Kinder, die keinen oder einen sehr geringen Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss beziehen, verwies. In Österreich gibt es ca. 167.000 Alleinerziehende, 91 Prozent davon sind Frauen. Rund 44 Prozent der Alleinerziehenden und ihre Kinder sind stark von Armut gefährdet. „Ein unwürdiger Zustand in einem reichen Land wie Österreich“, so Heinisch-Hosek. ****

Laut Statistik Austria ist in Österreich jedes fünfte Kind von Armut betroffen. „Die Unterhaltsgarantie ist eine Maßnahme, um diesen Kinder ihren Alltag und die Teilhabe zu erleichtern“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. (Schluss) up/rm



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/