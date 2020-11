„Sport am Sonntag“ mit Arsenals Torfrau Manuela Zinsberger im Gespräch

Am 22. November um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 22. November 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Der doppelte Damen-Slalom in Levi

Der alpine Weltcup geht in Finnland in die nächste Runde.

Skispringen: Chiara Hölzl im Live-Gespräch

Die Zweite im Gesamtweltcup über das starke österreichische Team, den speziellen Sport-Sommer und die Schwierigkeiten im Damenskispringen.

Fußball: Manuela Zinsberger hält das Damenteam auf Euro-Kurs

Die Nummer 1 des österreichischen Frauen-Fußballs über die Erfolge des Damen-Nationalteams, ihre Wurzeln in Niederösterreich und ihr Leben als Torfrau bei Arsenal London.

Tennis: Dominic Thiem bei den ATP-Finals in London

Österreichs Sportler des Jahres beim letzten Turnier des Jahres.

Biathlon: Die neue Saison im Visier

Österreichs Biathlon-Team auf dem Weg zum Weltcup-Auftakt in Kontiolahti.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at