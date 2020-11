AVISO: Pressekonferenz Anschober, Klimek und Ostermann – Corona Update und Studie zu den Maßnahmen der Bekämpfung COVID-19 Pandemie

Montag, 23. November, 10.00 Uhr

Wien (OTS/BMSGPK) - Mit unterschiedlichen Maßnahmen und Verordnungen versuchen die Länder in Europa aber auch weltweit die COVID-19 -Pandemie nicht nur wirksam zu bekämpfen, sondern auch dauerhaft einzudämmen. Eine internationale Studie zeigt nun, dass die richtige Kombination an Maßnahmen für das jeweilige Land zum richtigen Zeitpunkt den Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie ausmacht. Allerdings müssen die Maßnahmen in der optimalen Kombination und Abfolge starten, um maximal effektiv zu sein und damit COVID-19 zu stoppen. Die Studie weist auch darauf hin, dass viele radikale Maßnahmen auch ungewollte Auswirkungen haben und beschreibt das Einschränken der Bewegung und soziale Distanz als „nukleare Option“.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt einen Überblick über die Corona-Situation in Österreich und präsentiert gemeinsam mit dem Mediziner und Dozenten am Complexity Science Hub Wien, Peter Klimek und dem Geschäftsführer der Gesundheit Österreich (GÖG), Herwig Ostermann, die Studienerkenntnisse.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz Corona Update und Präsentation einer internationalen Studie zu den Maßnahmen der Regierungsverantwortlichen der Länder zu Bekämpfung der COVID-19 Pandemie

Es informieren:

Gesundheitsminister Rudi Anschober

ao. Univ. Prof. Dr. Peter Klimek

ao. Univ. Prof. Dr. Herwig Ostermann

Datum: 23.11.2020

Uhrzeit 10:00 Uhr

Ort: Sozialministerium, Stubenring 1, 1010 Wien, Pressezentrum 5. Stock. Bitte den Eingang Sozialministerium (Tor 2) benützen.

