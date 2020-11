ÖAMTC: Ansturm auf Naherholungsgebiete erwartet

ÖAMTC-Tipps: Alternative Ziele erwägen, Öffis nutzen, StVO-konform Parken

Wien (OTS) - Am vergangenen Wochenende kam es auf den Zufahrten zu einigen Naherholungsgebieten österreichweit zu verkehrstechnischen Problemen, vor allem in Bezug auf abgestellte Fahrzeuge. So wurden in Krispl bei Salzburg dutzende Strafzettel ausgestellt, weil die Spielbergstraße für größere Fahrzeuge nicht mehr passierbar war. Eine ähnliche Situation ergab sich bei der Hohen Wand, einem beliebten Ausflugsziel der Wiener, was eine Sperre der Zufahrt nach sich zog.

„Um solche Situationen zu vermeiden, empfehlen wir, alternative Ziele zu erwägen, möglichst die Öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und auf jeden Fall StVO-konform zu parken“, informieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Sollten sich weder alternative Ziele noch geeignete Öffi-Verbindungen anbieten, sollten Ausflügler die Parkplatzsuche rechtzeitig planen. „Es ist sicher besser, sich schon in einem nahegelegenen Ort einen Parkplatz zu suchen und einen Spaziergang in Kauf zu nehmen, als die Parkplatzsuche bis zum letztmöglichen Punkt auszureizen. Womöglich ist es auch billiger“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

ÖAMTC-App: www.oeamtc.at/app

Aktuelles zum Thema Parken: www.oeamtc.at/parken

