Grüne NÖ wollen endlich eine Absage der dritten Piste am Flughafen Wien

Helga Krismer: „Österreichischer Infrastrukturreport bestätigt geringe Priorität und Wirtschaftlichkeit“

St. Pölten (OTS) -

„Das Projekt 3. Piste am Flughafen Wien ist für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich nicht prioritär und daher hat der Landtag diesem Projekt eine Absage zu erteilen. Der österreichische Infrastrukturreport liefert alljährlich eine Auswertung einer repräsentativen Befragung unter den Topmanagern des Landes. Ganze 75% der befragten Manager geben an, dass die dritte Piste keine hohe Priorität für die Wirtschaftsfähigkeit habe. Im Gegensatz dazu werden aber Investitionen in den Ausbau von Hochleistungsstrecken der Bahn, Radwegebau, Klimaschutz und Energieeffizienz vorrangig von den Managern angesehen. Die derzeitigen Kapazitäten am Flughafen Wien sind ausreichend, Klimakiller wie die dritte Piste sind als nicht nachhaltig und unwirtschaftlich ad acta zu legen.“ so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer.

Für die Grünen NÖ steht fest: durch den Bau der dritten Piste und den erhöhten Flugverkehr werden die Treibhausgasemissionen Österreichs massiv ansteigen. Das Erreichen der Klimaziele rückt dadurch in weite Ferne – und das, obwohl es gute Alternativen zur 3. Piste gäbe. Ein großer Teil der heutigen Flugverbindungen geht in Städte von Nachbarländern, zu denen auch direkte Bahnverbindungen bestehen. Viel wichtiger ist es, in nachhaltige Mobilitätsformen zu investieren und diese Strecken zu attraktiveren.

„Wir dürfen nach der Pandemie nicht in denselben Trott zurückfallen, sondern müssen die Achtsamkeit der Umwelt und die Familien in den Vordergrund stellen. Wir brauchen das geplante Geld der 3. Piste mehr denn je für die NÖ Familien und Klimaschutzprojekte. Doch die VP Niederösterreich ist und bleibt die Klimaanheizer-Partei in Niederösterreich und lehnt den Grünen Antrag ab. Trotz mangelnder Nachhaltigkeit und fehlender Wirtschaftlichkeit hält die Mehrheitspartei im Landtag an der 3. Piste fest und erteilt einem nachhaltigen Wirtschaftsstandort Niederösterreich mit zukunftsfähigen Investitionen eine Absage“, schließt Krismer ab.

