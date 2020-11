„Bürgeranwalt“ über die Schulen im Lockdown

Volksanwalt Walter Rosenkranz setzt sich mit Beschwerden von Eltern auseinander. War die Entscheidung, auf „Distance Learning“ umzustellen, gerechtfertigt? Sind Kinder in Schulbussen „übereinandergestapelt“ gewesen? Wird Eltern Geld für Betreuung abverlangt, die gar nicht erfolgt?

Falsche Einstufung – warum gibt es keinen Ausgleich für Lehrer/innen, die jahrzehntelang zu wenig Gehalt bekommen haben?

13 Professorinnen und Professoren der Universität für angewandte Kunst in Wien haben über Jahrzehnte zu wenig Gehalt bekommen. Grund ist eine falsche Gehaltseinstufung bei Diensteintritt. Der Fehler wird von der Dienstbehörde nicht bestritten, die Nachzahlung von ca. 1,5 Millionen Euro dennoch verweigert. Zu Recht?

Lebensversicherung für Pensionistin – wurde sie ausreichend belehrt?

Eine 79-jährige Wienerin hat über ihre Hausbank den Großteil ihres Vermögens in eine risikoreiche Lebensversicherung investiert. Kurz darauf wurde sie wegen psychischer Probleme in Behandlung genommen und ist seither ein Pflegefall. Wurde sie korrekt beraten und war sie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte? Müsste der Vertrag rückabgewickelt werden?

