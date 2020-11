Prominenter Besuch bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer" - Tobias Wegener zu Gast an der Gesamtschule (FOTO)

Gleich zwei neue Folgen mit Promi Tobias Wegener, bekannt aus Love Island

Auch dabei: Wahre Freundschaft, Erpressung und Libido-Smoothies

Ausstrahlung am Montag und Dienstag, 23. und 24. November 2020, 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Es wird sportlich! Am Montag, den 23. November 2020 und den darauffolgenden Dienstag gibt es zwei neue Folgen der beliebten Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" mit Promi-Gast Tobi Wegener bei RTLZWEI. Dieser wird ein Fitness- und Anti-Stress-Programm speziell für Jugendliche an der Erich-Felbert-Gesamtschule leiten. Bei so einem "hotten" Promi ist Gefühlschaos vorprogrammiert!

In den beiden neuen Folgen der RTLZWEI-Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" kommt wieder einiges auf die Schüler zu. Lehrerin Franziska hat eine Verletzung vom Unfall davongetragen und findet in ihrem Kollegen Dietrich einen wahren Freund, der sich um sie kümmert und sich auf ihre Seite stellt. Entwickelt sich mehr zwischen den einstigen Kontrahenten?

Derweil sinnt Alexa nach ihrem missglückten One-Night-Stand mit Lukas, für die er ihr die Schuld gibt, auf Rache. Sie erpresst ihn in der Schule mit einem unvorteilhaften Foto seines besten Stücks.

Rosa glaubt ihren Augen nicht, als sie morgens auf dem Schulhof den aus Love Island bekannten Tobias Wegener sieht. Prompt hat sie sich auch schon in ihn verknallt. Als es dann fast zum Kuss zwischen Rosa und Tobi kommt, kann Rosa nicht mehr klar denken.

Am nächsten Tag schminkt sich Rosa besonders ausdrucksvoll, versinkt aber in Selbstzweifel als sie die schöne Frau Sommer neben Trainer Tobias sieht. Bei der nächsten Fitness-Übung kippt Rosa dann überraschend um. Irgendetwas stimmt nicht mit Rosa. Kann Tobi ihr helfen?

Auch Marvin hat nur Blödsinn im Kopf. Als er leckere Smoothies mit Libido-Pillen an ahnungslose Schüler verteilt, macht sich Chaos breit und Schüler fangen an sich im Unterricht auszuziehen...

"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.

Ausstrahlung der beiden Folgen mit Tobias Wegener am Montag und Dienstag, 23. und 24. November 2020, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

