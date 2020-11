Weingut Cobenzl: Exklusive Verkostungspakete mit Top-Weinen zu Spitzenpreisen!

Weinverkostung via Videokonferenz: Exklusive Weinpakete live degustieren!

Wien (OTS) - Eine hervorragende Möglichkeit, die edlen Cobenzl-Weine zu verkosten, bieten die drei Degustationsboxen „Wiener Lagen“, „Wiener Vielfalt“ und „Wiener Wei(h)nacht“, die ab sofort im Webshop des Weinguts zum -30 % Paketpreis inklusive Zustellung erhältlich sind. Zudem lädt das Team rund um Cobenzl-Betriebsleiter Thomas Podsednik zur Live-Degustationen der edlen Tropfen: „Wir freuen uns sehr, auf diese Weise mit unseren Kundinnen und Kunden persönlich in Verbindung zu bleiben. Nutzen Sie die Gelegenheit und holen Sie sich eine gratis Profi-Verkostung in die eigenen vier Wände!“ Die Degustationsboxen samt Weinverkostung via Videokonferenz eigenen sich natürlich auch perfekt als Weihnachtsgeschenk!

Live-Degustation am 3., 10. und 17. Dezember, Beginn jeweils 18:30 Uhr

So funktioniert’s: die Weinpakete werden im Cobenzl-Webshop bestellt und zugeschickt. Zum gewählten Termin - zu Hause ist mittlerweile alles gemütlich gerichtet, die Weine sind eingekühlt und die Gläser vorbereitet - verbinden sich alle Teilnehmer via Zoom-Video-Konferenz mit dem Weingut Cobenzl. Und schon geht die Verkostung los: eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter stellt die Weine vor, liefert Hintergrundwissen aus erster Hand, es wird diskutiert, Geschmacksnuancen werden erkundet - kurzum: ein vergnüglicher und interessanter Abend steht am Programm!

Die Verkostungspakete im Überblick

Paket „Wiener Vielfalt“

€ 59,90 inklusive Zustellung (statt € 85,60 zuzüglich Versand)

Live-Verkostung am 3.12.2020, Beginn 18:30 Uhr

Wiener Gemischter Satz DAC 2019

Ried Reisenberg - Grinzing, Wiener Gemischter Satz DAC 2019

Ried Steinberg - Grinzing, 1 ÖTW, Wiener Gemischter Satz DAC 2018

Grüner Veltliner Grinzing 2019

Riesling Nussberg 2018

Cuvée Atrium 2016

Paket „Wiener Lagen“

€ 64,20 inklusive Zustellung (statt € 91,70 zuzüglich Versand)

Live-Verkostung am 10.12.2020, Beginn 18:30 Uhr

Ried Pfeffer - Sievering, Grüner Veltliner 2019

Ried Preussen - Nussberg, Riesling 2016

Ried Reisenberg - Grinzing, Weißburgunder 2018

Gelber Muskateller - Bisamberg Kreuzenstein 2019

Ried Seidenhaus - Grinzing, 1 ÖTW, Weißburgunder 2018

Ried Bellevue - Sievering, Pinot Noir 2016

Paket „Wiener Wei(h)nacht“

€ 81,90 inklusive Zustellung (statt € 117,- zuzüglich Versand)

Live-Verkostung am 17.12.2020, Beginn 18:30 Uhr

Ried Bellevue - Sievering, Pinot Noir 2016

Ried Jungenberg Cuvée 2016

Cabernet Sauvignon 2016

Ried Preussen - Nussberg, Riesling 2016

Ried Seidenhaus - Grinzing, 1ÖTW Weißburgunder 2018

Ried Steinberg - Grinzing, 1ÖTW Wiener Gemischter Satz DAC 2017

Private Live-Degustation mit Familie und Freunden & „Online-Weihnachtsfeier“

Corona-sicher und doch gemeinsam: ab 10 Teilnehmern besteht die Möglichkeit, einen individuellen Live-Termin zu vereinbaren - ein wunderbares Geschenk für alle Weinliebhaber in der Familie und im Freundeskreis, mit denen man auch in Zeiten des Lockdowns auf genussvolle Weise verbunden bleiben möchte.

In Zeiten der Coronakrise wo klassische Weihnachtsfeiern nicht möglich sind, ist das neue Verkostungsformat bietet sich auch perfekt als Highlight für alternative Firmen-Weihnachtsfeiern und als Team-Incentive an: jede Kollegin/jeder Kollege bekommt ein Weinpaket nach Hause geliefert, verkostet wird gemeinsam als Team.

Webshop auf www.weingutcobenzl.at

Paketpreise gültig bis 23.12.2020, inklusive gratis Zustellung der Pakete in ganz Österreich.

Damit die Weine rechtzeitig geliefert werden, wird eine Bestellung mindestens fünf Werktage vor dem Verkostungstermin empfohlen. Infos und Anmeldung für die kostenlose Live-Degustation per E-Mail an office@weingutcobenzl.at

