Orolia präsentiert die Europäische Perspektive für Resilient PNT

Orolia wird im Dezember die dritte Veranstaltung der PNT-Coffee-Talk-Reihe anbieten, um die europäische Perspektive zum Schutz von GNSS-Signalen und PNT-Daten (Positioning, Navigation and Timing) zu diskutieren. Die Diskussionsteilnehmer werden über nationale und regionale Resilient PNT-Initiativen informieren, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit von GNSS-abhängigen Systemen zu erhöhen.

Resilient PNT ist eine globale Priorität, und die führenden Volkswirtschaften der Welt unternehmen Schritte, um PNT-Daten für die Verteidigung und kritische Infrastrukturen besser zu schützen.

Dieses Webinar wird einen Überblick über die wichtigsten europäischen Initiativen sowie Perspektiven zu Schwerpunktbereichen von multinationalen Experten präsentieren. Diese globalen Perspektiven werden einen breiteren Blick auf die Herausforderungen bieten und einige vielversprechende Lösungen darlegen, die heute in Erwägung gezogen werden.

Diese informelle Orolia PNT-Coffee Talk(TM) Veranstaltung findet online statt und steht allen offen, die daran interessiert sind, mehr über die neuesten Entwicklungen im Bereich Resilient PNT aus Sicht der Industrie und der Regierung zu erfahren. Weitere Informationen über Resilient PNT- und GNSS-Jamming/Spoofing finden Sie in Orolia's Online-Ressourcenzentrum.

Was: Orolia Coffee Talk: Resilient PNT - Die europäische Perspektive



Wann: 17. Dezember 2020 um 10 Uhr EST

WO: Online hier registrieren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=298744 8-1&h=1509274106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l% 3Den%26o%3D2987448-1%26h%3D1258908445%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fatte ndee.gotowebinar.com%252Fregister%252F2987650580482662160%253Fsource %253DPR%26a%3Dregister%2Bhere%2B&a=hier+registrieren+)



Teilen Sie uns Ihre Fragen/Kommentare mit und lassen Sie uns über das Anmeldeformular wissen, was Sie während dieser PNT Coffee Talk-Veranstaltung besprechen möchten.



Über Orolia



Orolia ist weltweit führend auf dem Gebiet der Resilient Positioning, Navigation and Timing (PNT)-Lösungen, die die Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit kritischer, entfernter oder risikoreicher Operationen verbessern, selbst in Umgebungen ohne GPS. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern bietet Orolia praktisch ausfallsichere GPS/GNSS- und PNT-Lösungen für militärische und kommerzielle Anwendungen weltweit. www.orolia.com

