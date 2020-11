"5G+ By All for All" Guangzhou ist Gastgeber der World 5G Konferenz 2020 am 26. November

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der vorliegende Artikel wurde vom Veranstaltungskomitee der World 5G Convention verfasst (veröffentlicht im Science and Technology Daily):

Am 17. November 2020 gab das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Guangdong bei einer Pressekonferenz bekannt, dass die diesjährige World 5G Convention 2020 vom 26. bis 28. November in Guangzhou stattfindet. Gemeinsame Gastgeber sind die Provinz Guangdong der VR China, die Nationale Kommission für Entwicklung und Reform der VR China, das Ministerium für Wissenschaft und Technologie der VR China und das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der VR China. Das Thema der Convention lautet "5G+ By All for All".

Die World 5G Convention ist die weltweit erste internationale Veranstaltung zum Thema 5G und fand 2019 zum ersten Mal in Peking statt. Auf der Convention kamen Experten und Wissenschaftler sowie Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen, um unter dem Motto "5G - Change the World, Create the Future" (dt. "5G - Die Welt verändern und die Zukunft gestalten") ausführliche Gespräche zu führen. Auf der Teilnehmerliste der Eröffnungsveranstaltung standen: Cai Qi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Sekretär des Kommunalkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Peking; Wang Yong, Staatsrat; Wang Zhigang, Minister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China; Miao Wei, ehemaliger Minister des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China und Lin Nianxiu, stellvertretender Direktor der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission der Volksrepublik China. Die Liste macht die Bedeutung deutlich, die die Partei und die Staatsoberhäupter der 5G-Entwicklung beimessen.

Die World 5G Convention 2020 wird in Guangzhou stattfinden, wo wichtige und einflussreiche Wissenschaftler aus der weltweiten Informations- und Kommunikationsbranche auf weltbekannte 5G-Dienstleister und 5G-Anwendungsanbieter treffen werden, um sich über Spitzentechnologien, Branchentrends und innovative Anwendungen im 5G-Bereich auszutauschen. Die Convention wird die Antriebskraft von 5G in der neuen Wirtschaftsform der Welt und die Bedeutung von 5G für das neue Entwicklungsmuster in zwei Zyklen deutlich machen und hervorheben, dass 5G die Aufwertung traditioneller Industriesektoren und ein neues digitales Leben mit "intelligenten Vorteilen" fördert, was die Rolle und den Wert der Stärkung der 5G-Industrie für die Welt zusätzlich unterstreicht.

Anwenden für 5G sind wie Pilze aus dem Boden geschossen

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte 5G eine entscheidende Rolle im Kampf gegen COVID-19 und bei der Wiederaufnahme der "Neuen Normalität" spielen. 5G wurde in den Bereichen Fernunterricht, medizinische Ferndienste, Pandemiekontrolle, Fernarbeit und intelligenter Transport eingesetzt. Anwendungen für 5G sind wie Pilze aus dem Boden geschossen und haben explosionsartig zugenommen. Es ist bereits absehbar, wie 5G das tägliche Leben der Menschen verbessern kann. Die Integration zwischen 5G und anderen Sektoren zeigt auch die potenziellen wirtschaftlichen und sozialen Vorteile von 5G weiter auf.

Gemäß den Statistiken gab es in China bis Ende September 2020 mehr als 690.000 5G-Basisstationen, so dass 5G in fast jeder Stadt verfügbar ist. Inzwischen hat die Zahl der 5G-Terminals 160 Millionen überschritten. Die chinesische Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie prognostiziert, dass das kumulierte Investitionsvolumen in den 5G-Netzbau in China bis 2025 voraussichtlich 1,2 Billionen RMB erreichen wird. Damit werden Investitionen in vor- und nachgelagerte Industrieketten und Anwendungen in verschiedenen Branchen auf über 3,5 Billionen RMB angekurbelt.

Bis Mai dieses Jahres wurden in China bereits 484 5G-Anwendungen in konkreten Anwendungen in Betrieb genommen. In der Industrie wurde 5G erstmals in Bereichen wie Smart Health Care, Nachrichtenmedien, Smart City, Internet of Vehicles und Industrial Internet implementiert.

5G wird der ganzen Menschheit nützen

Die 5G-Industrie in China boomt und der einheitliche globale 5G-Standard hat zu einer tiefen Integration der internationalen 5G-Industriekette geführt. Bei der Entwicklung der globalen Mobilkommunikationsindustrie hat sich die Kooperation bereits fest etabliert: Unternehmen aus den Bereichen Ausrüstung, Terminals, Chips und Testinstrumente arbeiten zusammen, um einen wechselseitigen Nutzen zu erzielen und 5G weiterzuentwickeln und Innovationen zu erreichen. Sie führen den technologischen Fortschritt von 5G durch technologische Innovation an, erleichtern die Reife der 5G-Technologie durch die Ausweitung der Anwendung und fördern den Austausch von 5G-Informationen durch internationale Zusammenarbeit. Auch langfristig soll die 5G-Branche von einer vertieften Zusammenarbeit und Öffnung gekennzeichnet sein, um Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

Angesichts der Veränderungen, wie sie in diesem Ausmaß im vergangenen Jahrhundert noch nicht vorgekommen sind, rief Präsident Xi Jinping in der Plenarsitzung des 23. Internationalen Wirtschaftsforums von St. Petersburg zu gemeinsamen Anstrengungen und zur Zusammenarbeit auf, um für beide Seiten gewinnbringende Resultate zu erzielen. China ist bereit, seine neuesten Forschungs- und Entwicklungsleistungen, einschließlich der 5G-Technologie, mit dem Rest der Welt zu teilen. Darüber hinaus orientiert sich Chinas 5G-Entwicklung seit jeher an den Prinzipien der unabhängigen Innovation, Öffnung und Zusammenarbeit. Wir messen dabei auch dem Austausch, dem gemeinsamen Aufbau und der Kooperation bei der Entwicklung von 5G Bedeutung bei.

In China wird der Ausbau von 5G revolutionäre Veränderungen bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie für die Produktion und das Alltagsleben mit sich bringen. 5G wird auch die Tür zur Welt öffnen und einen Demonstrationseffekt für die globale Mobilfunkindustrie haben. China ist bereit, globale Erkenntnisse aktiv zu integrieren, miteinander zu kooperieren und mit gemeinsamen Anstrengungen Fortschritte zu erzielen.

Der Erfolg von 5G resultiert aus den gemeinsamen Anstrengungen der Industrie auf der ganzen Welt. 5G wird auch der gesamten Menschheit zugutekommen und unser Alltagsleben und unsere Industrie intelligenter machen. Gemäß der vom Organisationskomitee der World 5G Convention veröffentlichten Einführung wird die Konvention auf eine neue Art und Weise abgehalten, die traditionelle und Onlineanwendungen miteinander verknüpft und aus einer Eröffnungsfeier, einem Hauptforum und aus Diskussionsforen besteht.

Das Thema der Konferenz lautet "5G+ By All for All". Das Hauptforum widmet sich voll und ganz diesem Thema, und die weiteren zehn Foren beleuchten das Thema "5G+, By All for All" unter verschiedenen Aspekten. Internationale Gäste und mehr als 60 Vertreter aus dem Ausland werden an dem Forum teilnehmen. Während des Kongresses findet vom 26. bis 28. November auch eine Ausstellung auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern statt.

5G soll dem Aufbau der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao förderlich sein

In dem vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und dem Staatsrat im Februar 2019 herausgegebenen Umrissentwicklungsplan für die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao ist klar festgelegt, dass wir die Informationstechnologien der neuen Generation fördern und zu neuen grundlegenden Industrien ausbauen sollten und eine Reihe großer Industrieprojekte in Schlüsselbereichen wie neuen Display-Technologien, Kommunikationstechnologien der neuen Generation, 5G und mobilem Internet fördern sollten.

Als einer der Organisatoren des Konvents hat die Provinz Guangdong die Entwicklung von 5G-Anwendungen in der Industrie aktiv gefördert. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Provinz Guangdong den Aktionsplan der Provinz Guangdong zur Beschleunigung der Entwicklung der 5G-Industrie (2019-2022), in dem das Ziel und die Ausrichtung für die Entwicklung der 5G-Industrie festgelegt wurden. Als eine der ersten 5G-Pilotstädte in China legt Guangzhou großen Wert darauf, die Gelegenheit für die rasche Entwicklung von 5G zu nutzen und die Kultivierung neuer Geschäftstypen, neuer Volkswirtschaften und neuer Impulse zu beschleunigen. Der Wissenschaft und der Technologie soll neuer Auftrieb verliehen werden, um die Stadt Guangzhou bei der Verwirklichung des Ziels "alte Stadt, neue Vitalität" zu unterstützen.

Auf der Convention soll es um den neuen Ausgangspunkt, die neuen Ausrichtungen und die neuen Möglichkeiten von 5G gehen. Im Vordergrund stehen dabei der Entwicklungstrend der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau, der kommerzielle Umsetzungsprozess und die Integration von 5G in allen Branchen. Zum Nutzen der Öffentlichkeit und zur Förderung der Greater Bay Area werden all diese Elemente miteinander verbunden.

Anmeldungen für die Teilnahme an der World 5G Convention 2020 und der Ausstellung werden jetzt angenommen. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Website der Convention: www.w5gc.com.

