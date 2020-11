Besuchen Sie in dieser Ferienzeit das Observatorium des Empire State Building

Das Empire State Building (ESB) gab heute die Einzelheiten seiner jährlichen Feiertagsfeierlichkeiten bekannt. Gäste, die Tickets für den Besuch des weltberühmten Observatoriums im 86. und 102. Stock kaufen, werden mehr als nur die ikonischen Ansichten sehen. Nehmen Sie in dieser Urlaubssaison die Empfehlung von Lonely Planet an und besuchen Sie das Observatorium des Empire State Buildings, das zu New Yorks Attraktion Nr. 1 zählt.

Es ist die schönste Zeit des Jahres für die kleinen und großen Fans von Star Wars(TM), den Besuch des ESB-Observatoriums wahrzunehmen. Die saisonale Schaufensterauslage der ESB in der Fifth Avenue, die nur für die Mieter der ESB und die Besucher des ESB-Observatoriums beim Verlassen des Observatoriums sichtbar ist, zeigt 3D LEGO® Modelle der Star Wars -Bausätze, darunter die Bausätze AT-AT(TM), Snowspeeder(TM), The Child(TM), The Razor Crest(TM), Sith TIE Fighter(TM), Poe Damerons X-Wing Fighter(TM) und die Millennium Falcon(TM), die in einem Winterwunderland mit blendenden LED-Leuchten aufgestellt sind. Das moderne Fenster wird auch mit klaren geometrischen Formen und Texturen sowie einem Videobildschirm geschmückt sein, auf dem feierliche LEGO® Star Wars Urlaubsvideoszenen abgespielt werden.

Die Ferienzeit der ESB wird auch mit einer erstmaligen Fotogelegenheit für Familienfeiertagsporträts gefeiert. Vom 30. November bis 4. Dezember sind Familien und Gäste eingeladen, das Empire State Building zum Hintergrund ihrer Ferienkarte 2020-2021 zu machen. Beim Kauf eines Premium-Tickets für das Observatorium im 102. Stock wählen die Gäste ein Zeitfenster, in dem sie sich auf der Großen Treppe in der Lobby des Observatoriums professionell fotografieren lassen können. Nehmen Sie eine Pose ein, lächeln Sie und halten Sie den Moment Ihrer Familie vor dem in festlichem Rot und Grün beleuchteten Modell des Empire State Building fest. Tickets können erworben werden unter https://www.esbnyc.com/buy-tickets/2020-holiday-promot ion

"Wir freuen uns über die Wiedereröffnung und einen Teil der Urlaubspläne der New Yorker in diesem Jahr - es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um den weltberühmten Empire State Building zu besuchen. Mit unserer 165 Millionen US-Dollar teuren, neu gestalteten Observatory Experience und neuen Sicherheitsprotokollen, zu denen auch eine reduzierte Kapazität und zeitgesteuerte Ticketausstellung gehören, sind Gäste herzlich eingeladen, die Freude der Urlaubssaison aus dem Herzen von New York City zu erleben", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Observatoriums.

Auch wenn das Wetter draußen schrecklich sein mag, werden die Gäste unserer weltberühmten Sternwarte im 86. Stock mit Wärmelampen, die auf dem 360-Grad-Freiluftdeck installiert sind, warm bleiben.

Während der gesamten Ferienzeit wird die ESB mit Feiertagsdekorationen und Turmlichtern geschmückt sein, die zur Feier von Thanksgiving, Chanukka, Weihnachten und Silvester die Skyline von New York City erhellen werden.

Für den vollständigen Turmbeleuchtungsplan besuchen Sie bitte http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

Informationen zum Empire State Building

Mit einer Höhe von 381 Metern über Midtown Manhattan (von der Basis bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building, das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Annehmlichkeiten hat das Empire State Building erstklassige Mieter aus einer Vielzahl von Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Studie zum beliebtesten Reiseziel der Welt ernannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas. Für weitere Informationen über das Empire State Building besuchen Sie bitte www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg oder www.pinterest.com/empirestatebldg

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". ESRT ist führend auf dem Gebiet der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in seinen Gebäuden und ist das erste Gewerbeimmobilienportfolio in den USA, das das WELL Health-Safety Rating erreicht hat, eine evidenzbasierte, von Dritten verifizierte Bewertung für alle Gebäude- und Anlagenarten, die sich aktuell auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle und Entwurfsstrategien für eine sichere Umgebung angesichts COVID-19 konzentriert und in der Zukunft umfassendere Gesundheits- und Sicherheitsfragen adressiert. Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 30. September 2020 eine vermietbare Fläche von 938.320 m², bestehend aus 873.288 vermietbaren m² in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 65.032 vermietbare m² im Einzelhandelsportfolio.

