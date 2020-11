Wöginger: Von Kickl kann man sich nur abwenden

ÖVP-Klubobmann kritisiert Wortwahl des FPÖ-Klubobmannes in der Sitzung des Nationalrats

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Bei der Wortwahl und dem Verhalten, das FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl an den Tag legt, kann man sich nur abwenden“, sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger anlässlich der Vorkommnisse in der Sitzung des Nationalrats heute, Donnerstagabend.

„Nicht nur, dass Kickl sich am Rednerpult im Nationalrat einer beleidigenden, herabwürdigenden und abscheulichen Wortwahl bedient, die an unselige Zeiten erinnert, negiert er die Ordnungsrufe des Nationalratspräsidenten und legt somit ein Verhalten an den Tag, das die demokratischen Gepflogenheiten und die Geschäftsordnung des Hohen Hauses ignoriert. Davon haben wir uns deutlich sichtbar abgewendet und lehnen das Verhalten Kickls auch für die Zukunft strikt ab“, betont der ÖVP-Klubobmann.

