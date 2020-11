SPÖ Mariahilf: Bezirksvorsteher Markus Rumelhart mit überwältigender Mehrheit in Amt bestätigt

Wien (OTS/SPW) - Im Rahmen der heutigen konstituierenden Sitzung der Mariahilfer Bezirksvertretung, die als solche erstmals in der Geschichte Wiens im Freien im neugestalteten „Cooling Park“ Esterhazypark stattgefunden hat, wurde der bisherige Bezirksvorsteher Markus Rumelhart mit überwältigender Mehrheit in seinem Amt bestätigt.

Die neugewählten Mandatar*innen der im Bezirksparlament vertretenen Parteien – SPÖ, Grüne, ÖVP, NEOS, LINKS und FPÖ – wurden von Stadtrat Jürgen Czernohorszky angelobt und stimmten im Anschluss über das Amt des Bezirksvorstehers, der Bezirksvorsteher-Stellvertreter*innen, der Vorsitzenden der Bezirksvertretung sowie deren Stellvertreter*innen ab.

Das dynamische SPÖ-Dreierteam, das Mariahilf in den nächsten fünf Jahren federführend repräsentieren wird, besteht aus:

Markus Rumelhart , Bezirksvorsteher

Jahrgang 1975, seit 2010 Bezirksrat in Mariahilf, bereits seit 2014 Bezirksvorsteher

Julia Lessacher, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin

Jahrgang 1974, Mitarbeiterin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV), seit 2005 Bezirksrätin in Mariahilf

Sandro Beer, SPÖ-Klubvorsitzender & Bezirksrat

Jahrgang 1977, Landesgeschäftsführer der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) Wien, seit 2011 Bezirksrat in Mariahilf

Ein Foto des Teams finden Sie unter https://bit.ly/2INpqRA.

Schwerpunkte der neuen Legislaturperiode werden neben der Bewältigung der Krise rund um COVID-19 die Themen Bildung, Klimaschutz und die gemeinsame Gestaltung des öffentlichen Raums mit den Bürgerinnen und Bürgern darstellen. Bürger*innenbeteiligung ist ein in Mariahilf in den vergangen fünf Jahren in über 30 Partizipationsprojekten bewährtes und essentielles Instrument, das noch weiter verstärkt eingesetzt werden wird – z.B. bei der Neugestaltung des Naschmarkt-Parkplatzes oder der Gumpendorfer Straße. (Schluss)

