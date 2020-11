ÖAAB-Spitze gratuliert Norbert Schnedl zum erfolgreichen und guten Abschluss der Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst

Norbert Schnedl setze sich auch in schwierigen Zeiten für die Anliegen der arbeitenden Menschen im öffentlichen Dienst ein, so ÖAAB-Chef August Wöginger

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtiger denn je, die Kaufkraft der Menschen zu erhalten und nachhaltig abzusichern. Norbert Schnedl hat bei den Gehaltsverhandlungen ein sehr gutes Ergebnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes erzielt, und damit die Kaufkraft gesichert. Im Namen des ÖAAB danke ich ihm für seinen Einsatz und gratuliere zu den erreichten 1,45 Prozent für das Jahr 2021“, so ÖAAB-Bundesobmann KO Abg.z.NR August Wöginger.



„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Jahr bewiesen, dass sie großartige Arbeit leisten. Diese Leistungen werden mit dem diesjährigen Gehaltsverhandlungen nicht nur honoriert, sondern damit wird die Wertschätzung für die öffentlich Bediensteten ausgedrückt. Ich gratuliere Norbert Schnedl zu diesem Erfolg, und freue mich für die Beamtinnen und Beamten“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.





