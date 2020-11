Vorderwinkler: Budget gibt keine Antworten auf aktuelle Bildungskrise

Wien (OTS/SK) - „Mit welchen Vorkehrungen wollen Sie die unzumutbaren Zustände an unseren Schulen beenden, Herr Minister Faßmann, wie wollen Sie verhindern, dass Kinder, Lehrkräfte und Eltern weiterhin an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stoßen? In dem vorgelegten Bildungs-Budget finden sich leider keine Antworten auf Fragen der aktuellen Bildungskrise. In diesem Budget ist nicht ersichtlich, wie der Bildungsrückstand wieder aufgeholt werden kann, der vom 1. Lockdown weg bis heute entstanden ist. Es ist in diesem Budget auch nicht ersichtlich, wie mit einem drohenden 3. Lockdown umgegangen werden soll,“ stellte SPÖ-Abgeordnete Petra Vorderwinkler Donnerstag in der Budgetdebatte zum Kapitel Bildung fest. ****

1,1, Millionen Kinder und Jugendliche könnten ein ganzes Schuljahr verlieren. Unsere Kinder müssen nun dafür büßen, dass diese Regierung den Sommer verschlafen und kein Konzept für den Schulbetrieb in Herbst und Winter erarbeitet hat. Andere Länder haben es auch geschafft, betonte Vorderwinkler. "Es gibt keinen geeigneten Plan, es gibt kein angemessenes Budget. Schon im Frühjahr haben wir vor einer drohenden Bildungskrise gewarnt, wenn nichts getan wird. Nun sind wir mitten drin in dieser Krise, die Zustände an den Schulen sind für alle, die direkt am Schulgeschehen beteiligt sind, nicht mehr tragbar. LehrerInnen und SchulleiterInnen tun ihr Bestes, werden jedoch vom Bildungsministerium im Stich gelassen. Den SchulleiterInnen und LehrerInnen ganz allein ist es zu verdanken, dass Schule trotzdem läuft. Sie leisten Hervorragendes, sind jedoch an ihren Belastungsgrenzen angekommen. Die Belastungen sind auf allen Seiten enorm und diese Regierung trägt die Verantwortung für das Chaos an unseren Schulen", so die SPÖ-Abgeordnete.

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, auf qualifizierten Unterricht, und auf Zeit, die ihm gewidmet wird. Wir wollen eine gesunde, verlässliche Schule für alle: "Unsere Schulkinder verdienen gute Chancen, unsere PädagogInnen verdienen ordentliche Rahmenbedingungen. Wir haben unzählige Anträge und Vorschläge zur Verbesserung eingebracht, die vom Tisch gewischt wurden, und wir haben immer wieder auf die Situation und die Dringlichkeit hingewiesen. Wir werden dies auch weiterhin tun. Wir brauchen ein effektives Krisenmanagement mit einem Budget, das hilft. Mein Appell an den Minister: Öffnen Sie die Schulen und reparieren Sie das bitte,“ schloss die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) PP/sc



