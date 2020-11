Verkehr – Stöger: 1-2-3-Klimaticket muss rasch umgesetzt werden

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratsdebatte zum Budget für Verkehr konnte der SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger lobend anmerken, dass die Investitionen im Schienenbereich wieder auf das Niveau zurückkehren werden, das sozialdemokratische VerkehrsministerInnen gesetzt haben. Dennoch bedürfe es bei der Umsetzung des 1-2-3-Klimatickets eines rascheren Handelns, weshalb der Abgeordnete einen dementsprechenden Entschließungsantrag einbrachte. Auch die Regionalverkehrsmilliarde könne man im Budget nicht finden, kritisierte Stöger. ****

Der SPÖ-Abgeordnete merkte an, dass man im Vergleich zum Gesamtbudget den Verkehrsbereich als „einzige Ausnahme“ erachte, bei dem echte Bemühungen zu erkennen seien, die richtigen Themen zu setzen. „Ich finde auch gut, dass viele der kurzsichtigen schwarz-blauen Kürzungen zurückgenommen wurden“, so Stöger. Trotzdem habe er sich besonders bei der Elektrifizierung der Bahn und beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs mehr Engagement erwartet. Im Allgemeinen würde die SPÖ eine sozial-gerechte Transformation im Kampf gegen die Klimakrise anstreben. „Klimafreundliche Mobilität muss für alle leistbar sein! Auch deshalb wehren wir uns so vehement dagegen, dass jetzt die Pensionen wieder gekürzt werden sollen“, erklärte er. (Schluss) ar/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at