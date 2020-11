SPÖ-Kucher: Tausende Infektionen, hunderte Tote – Regierung ließ Pflegeheime im Stich

Wegsperren von HeimbewohnerInnen zeigt Kontrollverlust und gebrochene Versprechen

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung hat mit ihrer Untätigkeit die HeimbewohnerInnen des Landes im Stich gelassen“, kritisiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher das Infektionsgeschehen in österreichischen Pflegeheimen am Donnerstag. „Mehr als 2.000 BewohnerInnen und 1.500 Pflegekräfte sind infiziert, über 300 HeimbewohnerInnen starben im Herbst an COVID. Ich möchte den Angehörigen mein tiefes Beileid ausdrücken“, so der Abgeordnete. ****

Hier zeigen sich auf bittere Art und Weise der Kontrollverlust und die gebrochenen Versprechen der Regierung, meint der Abgeordnete. „In seiner ‚Licht-am-Ende-des-Tunnels‘-Rede versprach Kurz noch Maßnahmen gegen die Vereinsamung von HeimbewohnerInnen, jetzt sollen sie wegen der Hilflosigkeit der Regierung wieder weggesperrt werden. Nun plaudert Kurz davon, in drei Wochen ganz Österreich zu testen. Bis jetzt schaffen sie es nicht mal, das Gesundheitspersonal, insbesondere die BetreuerInnen, Pflegekräfte und TherapeutInnen in Pflegeheimen regelmäßig zu testen. Bei Rettung und Krankentransport sowie mobilen Gesundheits- und Pflegediensten gibt es keine österreichweite Strategie. Ist dem Kanzler nicht bewusst, dass es hier um Menschenleben und nicht um Marketing geht?“, fragt der Abgeordnete entrüstet. (Schluss) sd/sc

