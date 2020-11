Grüne NÖ:„Land NÖ muss im Pflichtschulbereich nachbessern“

Bildungssprecher Georg Ecker: „Die Frage, wie eine Corona-sichere Schule aussehen kann, muss endlich geklärt werden.“

St. Pölten (OTS) - Die Grünen Niederösterreich wiederholen ihre Forderung, die Zeit zu nutzen, um in Niederösterreich einen möglichst geregelten Unterricht in Zukunft sicherzustellen: „Schichtbetrieb, hybrider Unterricht, weitere Sicherheitsmaßnahmen an Niederösterreichs Schulen und endlich eine moderne technische Ausstattung – das sind die Voraussetzungen, die es für Niederösterreichs Schulen braucht“, sagt der Bildungssprecher Georg Ecker.

"Diese Voraussetzungen hätten schon längst umgesetzt werden müssen – spätestens jetzt muss hier gehandelt werden. Die Frage, wie eine Corona-sichere Schule aussehen kann, muss endlich geklärt werden. Denn die derzeitigen Maßnahmen müssten die letzte Einschränkung für Niederösterreichs Kindergärten und Schulen in diesem Ausmaß bleiben“, fordert Georg Ecker.Verwundert ist er über die gemeinsame Pressekonferenz der Oppositionspartei NEOS mit den Regierungsparteien SPÖ und FPÖ in Niederösterreich.

„Warum bringen die Regierungsparteien ihre Forderungen nicht in der Landesregierung ein, in der sie gemeinsam mit der ÖVP sitzen“, fragt sich Ecker. Und in Richtung der NEOS gibt er sich verwundert, ob diese nun FPÖ-Positionen im Bildungsbereich unterstützen?“, schließt Georg Ecker ab.



