BIOTECON Diagnostics launcht das foodproof® Aspergillus Detection LyoKit zum Nachweis von Aspergillus in Cannabis

Potsdam, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine schnelle, einfache und exakte Methode für den gleichzeitigen Nachweis der vier pathogenen Aspergillus Arten A. flavus, A. fumigatus, A. niger und A. terreus in Cannabisprodukten

BIOTECON Diagnostics gibt die Markteinführung seines äußerst praktischen, sensitiven, schnellen und einfach zu handhabenden lyophilisierten Testkits - des foodproof Aspergillus Detection LyoKits - bekannt. Innerhalb von nur zwei Tagen, einschließlich Anreicherung, identifiziert der Multiplex-Assay unabhängig voneinander vier pathogene Aspergillus Arten - A. flavus, A. fumigatus, A. niger und A. terreus - in einer Vielzahl von Cannabisproben in einer einzigen PCR-Reaktion.

"Mit der zunehmenden Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke in den USA und in anderen Ländern werden Cannabisprodukte schnell für eine große Zahl von Konsumenten leicht zugänglich. Genau wie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen die Hersteller die gesetzlichen Test-Bestimmungen einhalten, um sicherzustellen, dass ihre Produkte für den Konsum sicher sind. Mikrobielle Kontamination, entweder aufgrund schlechter Pflanzenwachstumsbedingungen oder mangelhafter Hygienepraktiken, kann Cannabisprodukte in verschiedenen Stadien bedrohen: Vom Anbau, über die Produktion bis hin zum Versand und Konsum. Zu den wichtigsten mikrobiellen Kontaminationen, die für die Cannabistests relevant sind und für die wir Testkits in unserem Portfolio haben, gehören Salmonellen, STEC und Enterobacteriaceae sowie pathogene Aspergillus-Spezies.", sagt Dr. Kornelia Berghof-Jäger, CEO von BIOTECON Diagnostics.

"Aspergillus-Tests in Cannabis sind von besonderer Bedeutung, da einige Spezies wie A. niger, A. fumigatus und A. flavus dafür bekannt sind, Mykotoxine zu produzieren. Dies kann insbesondere für immungeschwächte Personen, die in der Folge u.a. eine schwere invasive Aspergillose entwickeln können, ernsthafte Gesundheitsprobleme mit sich bringen. Angesichts des Mangels an Schnelltests für die mikrobielle Untersuchung von Cannabis im Allgemeinen und des dringenden Bedarfs an Aspergillus-Tests im Besonderen freuen wir uns, unser zuverlässiges und schnelles Kit jetzt auf den Markt zu bringen. Es wurde so konzipiert, dass es alle Spezifikationen der AOAC SMPR für den Nachweis von Aspergillus in Cannabis und Cannabisprodukten vollständig erfüllt.", so Dr. Kornelia Berghof-Jäger weiter.

"Das foodproof Aspergillus Detection LyoKit ist das einzige lyophilisierte Aspergillus-Kit im Markt und ist mit den meisten Real-Time-PCR-Geräten kompatibel. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränketestung war es für uns ein naheliegender Schritt, uns auch mit der mikrobiologischen Testung von Cannabis zu beschäftigen. Sowohl bei der Art der Matrices als auch bei den Testparametern gibt es deutliche Parallelen zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser hochwertiges, in Deutschland entwickeltes und produziertes Kit, die perfekte Wahl für den spezifischen und empfindlichen Multiplex-Nachweis von Aspergillus ist. In Kombination mit dem ebenfalls erhältlichen foodproof StarPrep Two 8-Strip Kit zur DNA-Extraktion wird das Risiko einer Inhibition durch Cannabis-Matrixkomponenten minimiert, so dass unabhängig vom Probentyp immer optimale Ergebnisse erzielt werden können.", schloss Dr. Kornelia Berghof-Jäger.

Hauptmerkmale des foodproof Aspergillus Detection LyoKits:

Vier Parameter in einem Test - A. flavus, A. terreus, A. niger und A. fumigatus: Spart im Vergleich zu traditionellen Plattenverfahren viel Zeit und ist wirtschaftlicher.

Anwenderfreundliches Kit-Design durch lyophilisierte Reagenzien.

Höchste Spezifität: Falsch positive und falsch negative Ergebnisse werden ausgeschlossen.

Validiert mit allen relevanten Cannabismatrizes, z. B. Schokolade, Gummibärchen, Blüten, Tinkturen, Shampoo, Öle, Pulver und Samen u. a. - keine Inhibition der PCR.

Alle wichtigen Kontrollen sind im Kit integriert: Positiv- und Negativkontrolle, UNG und eine interne Amplifikationskontrolle (IAC).

Höchste Sensitivität, niedrigste Nachweisgrenze (LOD): 5-10 Aspergillen pro Probe sind nachweisbar.

96 Reaktionen pro Kit.

Optimiert in Kombination mit dem für hohen Durchsatz geeigneten food proof StarPrep Two 8-Strip Kit für die DNA-Extraktion, mit dem bis zu 96 Proben in 45 Minuten bearbeitet werden können oder mit dem food proof StarPrep Two Kit für niedrigen bis mittleren Durchsatz.

proof StarPrep Two 8-Strip Kit für die DNA-Extraktion, mit dem bis zu 96 Proben in 45 Minuten bearbeitet werden können oder mit dem proof StarPrep Two Kit für niedrigen bis mittleren Durchsatz. Das foodproof Aspergillus Detection LyoKit kann u.a. auf den folgenden PCR-Geräten verwendet werden: LightCycler® 480, LightCycler® 96, AriaMx, Mx3005P, CFX96(TM), QuantStudio(TM) 5, Applied Biosystems(TM) 7500 Fast, Dualo 32® R2.

Über BIOTECON Diagnostics

Unsere Geschichte in Potsdam begann vor mehr als 20 Jahren mit dem Ziel, Nahrungsmittel sicherer zu machen. Heute sind wir zu einem der Pioniere für die Entwicklung von Schnelltests zur Qualitätssicherung von Lebensmitteln und Getränken geworden. Wir expandieren weiterhin in neue Testbereiche wie z. B. die Cannabis-Industrie. Unser Unternehmen bestehend aus hochqualifizierten Experten mit unterschiedlichem akademischem Hintergrund, zeichnet sich durch die Entwicklung und Produktion von erstklassigen, innovativen und schnellen Lösungen für die DNA/RNA-Extraktion und den molekularen Nachweis einer Vielzahl von Testparametern auf Basis der Real-Time-PCR aus.

BIOTECON Diagnostics - The Food Safety Experts

