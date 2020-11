SPÖ zu Tag der Kinderrechte: Gerade in der Krise nicht auf unsere Kinder vergessen!

Rendi-Wagner, Holzleitner und Gruber-Pruner kritisieren Schließung der Schulen

Wien (OTS/SK) - Namhafte ExpertInnen warnen davor, dass gerade in Zeiten der Corona-Pandemie die Bedürfnisse der Kinder vernachlässigt werden. Aus diesem Grund und anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Kinderrechte machte der SPÖ-Parlamentsklub in einer Aktion auf dieses wichtige Thema aufmerksam. SPÖ-Partei- und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner bekräftigte bei dieser Gelegenheit: „Eine der wichtigsten Aufgaben der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass Kinder sorgenfrei aufwachsen. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung und auf gerechte Chancen im Leben.“ ****

Auch die Kinder- und Jugendsprecherin der SPÖ im Nationalrat, Eva-Maria Holzleitner, sprach sich vehement dafür aus, Kinderrechte gerade jetzt noch mehr in den Fokus der politischen Arbeit zu stellen. „Es reicht nicht, nur Lippenbekenntnisse abzulegen und sich sonst keine Gedanken über die gravierenden Auswirkungen auf die Kinder und ihre Rechte zu machen“, kritisiert die SPÖ-Abgeordnete. Kinder haben, so Holzleitner weiter, ein Recht auf Bildung und das soziale Leben im Klassenverband. Aus dem ersten Lockdown kenne man die vielen Probleme des Distance Learnings, doch die Regierung, insbesondere der zuständige Bildungsminister Faßmann, habe daraus keine Verbesserungen abgeleitet.

Um dies zu unterstreichen, bringt Holzleitner in der heutigen Plenarsitzung des Nationalrates einen entsprechenden Antrag ein. „Wir werden Türkis und Grün auch daran messen, was sie in der gegenwärtigen Krise für die Zukunft unseres Landes – nämlich für die Kinder und Jugendlichen – tut“, so Holzleitner.

Die SPÖ-Sprecherin für Kinder und Jugendliche im Bundesrat, Daniela Gruber-Pruner betonte, dass durch die Corona-Pandemie noch sichtbarer werde, welche Kinder besonders gefährdet sind, diskriminiert zu werden und ihrer Rechte beraubt zu werden. „Beispielsweise Kinder mit einer Beeinträchtigung sind in Gefahr, jetzt besonders ausgegrenzt zu werden“, so Gruber-Pruner. Außerdem steige durch die enorm hohe Arbeitslosigkeit bzw. durch die Kurzarbeit auch die Familien- und Kinderarmut. „So kommen leider noch mehr Kinder in arge Bedrängnis! Umso wichtiger ist es, dass die Bundesregierung den salbungsvollen Worten auch Taten folgen lässt!“, so Gruber-Pruner.

SERVICE: Fotos von der Aktion zum Tag der Kinderrechte finden Sie hier: https://bit.ly/3kKxPTg

