„Vera“ am 20. November in ORF 2

Mit Opus und über geplanten Abschied der Weltstars von der Bühne

Wien (OTS) - Weltstars zu Gast bei Vera Russwurm: In einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht die Talkmasterin am Freitag, dem 20. November, um 21.20 Uhr in ORF 2 mit Herwig Rüdisser, Ewald Pfleger, Günter Grasmuck und Kurt René Plisnier über ihre Erfolge mit „Opus“ und ihren geplanten Bühnen-Abschied. Außerdem schildert der Arzt Georg Weidinger seine ungewöhnliche Kindheit – er ist in einem ehemaligen Bordell aufgewachsen.

Opus: Nach fast 50 Jahren auf den Bühnen dieser Welt erzählen die vier Stamm-Mitglieder Herwig Rüdisser, Ewald Pfleger, Günter Grasmuck und Kurt René Plisnier über ihre Weltkarriere und weshalb sie nach Millionen verkaufter Alben und Konzerten auf allen fünf Kontinenten nun in ihr allerletztes Jahr gehen. Am 21. Dezember 2021 soll das unwiderruflich letzte Konzert in der Grazer Oper über die Bühne gehen. Ewald Pfleger, der Komponist von „Live is Life“, beschreibt seinen genialen Einfall zu diesem Hit, den er in kurzer Zeit auf Ibiza komponiert hat und der die Männer aus der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland zu Weltstars machte. Bei Vera Russwurm werden sie einen neuen Titel aus ihrem unwiderruflich letzten Doppelalbum ebenso präsentieren wie „Live is Life“! Vielleicht zum letzten Mal in einem TV-Studio.

Außerdem zu Gast: TCM-Arzt Dr. Georg Weidinger aus dem burgenländischen Forchtenstein. Aufgewachsen ist er in einem stillgelegten Bordell im Marchfeld. Dieses abgelegene 1.500 Quadratmeter große Haus nahe der tschechischen Grenze mit seinen vielen Kabinen und Duschen, mit dem plüschigen Barbereich und alten Ami-Schlitten in der Garage strahlte eine ganz eigene Atmosphäre aus, die sich auch auf das Familienleben niederschlug. Und obwohl er schließlich selbst das rot leuchtende Schild „Waldsauna“ übermalte, ließen sich potenzielle Freier nicht abschrecken.

