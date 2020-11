Toto: Jackpot – am Wochenende geht es um 115.000 Euro

4 Zwölfer zu je rund 2.100 Euro

Wien (OTS) - Nach zwei Solo-Dreizehnern in Folge blieb in der Rund 47A ein Tipp mit 13 richtigen Vorhersagen wieder einmal aus. Und da es um einen Garantie 13er mit 100.000 Euro ging, werden in der nächsten Runde am Wochenende etwa 115.000 Euro im Topf liegen.

Vier Spielteilnehmern gelang es, einen Zwölfer zu tippen und damit jeweils rund 2.100 Euro zu gewinnen. Ein Oberösterreicher, ein Salzburger und ein Vorarlberger waren jeweils mit einem Normalschein erfolgreich, ein Tiroler mit einem Normalschein.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit heißt es Jackpot in den ersten beiden Rängen.

Annahmeschluss für die Runde 47B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 47A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 – 115.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 2.099,70 78 Elfer zu je EUR 23,90 575 Zehner zu je EUR 6,40 284 5er Bonus zu je EUR 5,40

Der richtige Tipp: X X 1 2 1 / 1 E1 2 X 1 X 2 X 2 1 2 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 6.950,40 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 589,63 Torwette 3. Rang: 19 zu je EUR 38,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 138.618,90

Torwette-Resultate: 1:1 1:1 2:0 2:+ 1:0

