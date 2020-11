Lotto: Zwei Dreifach-Millionäre nach Fünffachjackpot

Steirer und Tiroler tippten die „sechs Richtigen“ – Ergebnis-Trend fortgesetzt

Wien (OTS) - Mit zwei Sechsern nach der Ziehung vom vergangenen Mittwoch wurde die mathematische Wahrscheinlichkeit wieder einmal überrumpelt und der Ergebnis-Trend bei Fünffachjackpots fortgesetzt. Denn so wie zehn der bisherigen 21 Fünffachjackpots, so endete auch die 22. Auflage: Mit mehreren Sechsern.

Rund 6,7 Millionen Tipps wurden abgegeben, und damit wäre ein Solo-Sechser am wahrscheinlichsten gewesen. Aber mit einem Oststeirer und einem Spielteilnehmer aus der Umgebung von Innsbruck hatten gleich zwei Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ auf ihren Wettscheinen angekreuzt und damit den Fünffachjackpot geknackt. Als Gewinn gibt es dafür jeweils mehr als 3 Millionen Euro.

Vier Spielteilnehmer erhalten für ihren Fünfer mit Zusatzzahl jeweils knapp 54.000 Euro. Hier waren zwei Tiroler per Quicktipp und ein Steirer mit einem Normalschein erfolgreich, ein Wiener konnte mit dem System 1/08 seinen Gesamtgewinn auf rund 60.000 Euro erhöhen.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, womit die Gewinner eines Fünfers wieder in den Genuss eines höheren Gewinnes kamen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich haben drei Spielteilnehmer Grund zur Freude. Ein Oberösterreicher, ein Salzburger und ein win2day-User erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils rund 98.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. November 2020

2 Sechser zu je EUR 3.047.867,60 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 53.883,70 191 Fünfer zu je EUR 1.231,00 545 Vierer+ZZ zu je EUR 129,40 8.483 Vierer zu je EUR 46,10 12.386 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 136.477 Dreier zu je EUR 5,10 418.846 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 16 25 30 33 39 Zusatzzahl 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. November 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 142 Fünfer zu je EUR 4.180,60 6.086 Vierer zu je EUR 16,50 89.472 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 11 16 23 24

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18. November 2020

3 Joker EUR 97.684,60 11 mal EUR 8.800,00 148 mal EUR 880,00 1.384 mal EUR 88,00 14.149 mal EUR 8,00 142.478 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 6 7 2 7 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at