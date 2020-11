„Licht ins Dunkel – Der Gala-Abend“ am 25. November live aus dem ORF-Zentrum in ORF 2

Mit Andrea Bocelli, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Ina Regen, Pizzera & Jaus und Aleksey Igudesman

Wien (OTS) - Zusammenhalt und Menschlichkeit! Am Mittwoch, dem 25. November 2020, begrüßt der ORF bei „Licht ins Dunkel – Der Gala-Abend“ um 20.15 Uhr in ORF 2 den Schirmherrn Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und internationale und nationale Stars der Sonderklasse. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler werden mit zahlreichen Prominenten des öffentlichen Lebens Spenden entgegennehmen. Mit ihren Live-Auftritten stellen sich an diesem Abend der internationale Weltstar Andrea Bocelli und Top-Acts wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Ina Regen, Pizzera & Jaus und Aleksey Igudesman in den Dienst der guten Sache – ein Line-up, das sich in jenem Jahr, in dem die Hilfe für Menschen mit Behinderung und in Not besonders wichtig ist, wahrlich sehen lassen kann.

Nina Kraft und Norbert Oberhauser moderieren im ORF-Zentrum …

„Licht ins Dunkel – Der Gala-Abend“ findet live in der Kulisse von „Dancing Stars“ unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, Beachtung aller Corona-Schutzbestimmungen und mit limitierter Personenzahl statt. Nina Kraft und Nobert Oberhauser führen gemeinsam durch die glanzvolle Gala. Trotz Pandemie ist es dem ORF-Landesstudio Oberösterreich gelungen, auch in diesem Jahr das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte in Bethlehem nach Österreich und in die Live-Gala zu bringen, wo von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen die erste Kerze entzündet werden wird.

„Licht ins Dunkel“ wirkt und bewirkt – das zeigen die emotionalen Zuspielungen mit Menschen, denen mit den Spendengeldern des Vorjahres geholfen werden konnte. Prominente Gäste wie Gerry Friedle alias DJ Ötzi, Gery Seidl und Nadja Bernhard haben sich vor Ort ein Bild gemacht und berichten im Laufe des Abends über ihre Erfahrungen. Großzügige Spender/innen werden Solidarität zeigen und mit ihren Spenden „Licht ins Dunkel“-Projekte und den Soforthilfefonds unterstützen.

… Andreas Onea in der A1-Spendenzentrale

Neben dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler im ORF-Zentrum unterstützen die Mitglieder der Bundesregierung Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer und die Obleute der Parlamentsparteien „Licht ins Dunkel“ am Spendentelefon 0800 664 24 12 – das traditionelle Spenden-Callcenter findet erstmals Corona-bedingt aus Sicherheits- und Platzgründen im A1-Headquarter statt. In der Spendenzentrale warten zahlreiche prominente Österreicher/innen auf die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Außenstelle der „Licht ins Dunkel“-Gala wird von Moderator Andreas Onea gehostet.

„Licht ins Dunkel“ online

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über „Licht ins Dunkel“. Die ORF-TVthek widmet „Licht ins Dunkel“ einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot einschließlich der „Licht ins Dunkel“-Gala und des 24. Dezember beinhaltet. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys zur Aktion, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Weitere TV-Highlights im Zeichen von „Licht ins Dunkel“

Am Montag, dem 6. Dezember, stellen Hubert von Goisern, Gery Seidl, Fanny Stapf und Martina Poel bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ ihr Wissen in den Dienst der ORF-Aktion und am vierten Adventsonntag, dem 20. Dezember, lädt ORF III um 20.15 Uhr zum zweiten Mal zu einer „Licht ins Dunkel“-Gala live aus dem ORF RadioKulturhaus. ORF 2 steht einmal mehr am 24. Dezember den gesamten Sendetag im Zeichen von „Licht ins Dunkel“.

„Licht ins Dunkel“ – seit 1973 im ORF, erfolgreiches Refreshment 2019/20

1973 durch den niederösterreichischen ORF-Landesintendanten Kurt Bergmann als Hilfsaktion für das Behindertendorf Sollenau ins Leben gerufen, hat „Licht ins Dunkel“ 2019/2020 mehr als 400 Behinderten-und Sozialhilfeprojekte in ganz Österreich gefördert und rund 5.000 Familien mit mehr als 13.000 Kindern durch den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds unterstützt.

2019/20 erhielt „Licht ins Dunkel“ unter dem neuen ORF-Verantwortlichen Pius Strobl ein erfolgreiches Refreshment im Rahmen einer Neuaufladung der Marke mit Barbara Stöckl und Peter Resetarits als neuen Gesichtern, neuen Sendungskonzepten, aber auch einer behutsamen Modernisierung und Digitalisierung.

Die Spendenaktion 2019/20 konnte eine überaus erfolgreiche Bilanz ziehen: Mit 16,9 Millionen Euro Spenden wurde das beste Ergebnis in 47 Jahren erzielt. Das Gesamtspendenvolumen der Aktion seit 1973 beträgt insgesamt mehr als 330 Millionen Euro.

