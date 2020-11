VP-Währing formiert sich neu für ein besseres Währing

Kasia Greco als Währinger Stimme im Gemeinderat – Oliver Möllner wird Bezirksvorsteherin-Stv.

Wien (OTS) - „Die neue Volkspartei Währing hat bei der Wahl am 11.10.2020 ein gutes Ergebnis erzielt, wir haben ein Mandat dazu gewonnen und dürfen uns zukünftig über eine Währinger Gemeinderätin freuen. Darauf, auf den unglaublichen Einsatz unseres Teams und die vielen positiven Reaktionen der Währingerinnen und Währinger bin ich sehr stolz“, so Bezirksparteiobmann Johannes Schreiber.

„Die Anforderungen für das Zusammenleben im urbanen Umfeld sind in steter Veränderung. Auch in der Bezirkspolitik müssen wir diese neuen Herausforderungen erkennen und uns ihnen stellen. Aus diesem Grund stellen wir unser Team für Währing neu auf. Mit einer bestens abgestimmten Mischung aus Jugend und Erfahrung, frischen Ideen und großer Expertise, werden wir unser geliebtes Währing noch lebenswerter gestalten“, ist Schreiber überzeugt.

Ich freue mich dieses Team den Währingerinnen und Währingern vorstellen zu dürfen:

Kasia Greco (49) wird im Gemeinderat die starke Stimme für Währing sein. Ihr Enthusiasmus für ihren Heimatbezirk und die aktive Zusammenarbeit mit dem Team der neuen Volkspartei Währing werden Garant für nachhaltige und zukunftsorientierte Politik im Sinne der Währingerinnen und Währinger - gerade in so herausfordernden Zeiten - sein.

Oliver Möllner (31) übernimmt zukünftig die Rolle des Bezirksvorsteher-Stellvertreters in Währing. Als Obmann der Jungen ÖVP Währing macht er sich besonders für die Themen Bildung, Grätzlaufwertung und ein lebendiges und intaktes Nachbarschaftsleben stark. Oliver Möllner gründete während des ersten Lockdowns die Privatinitiative „Währing hilft“, die mehr als 150 Einkäufe für Währingerinnen und Währinger erledigte.

Beate Marx (45) wird als erste Frau in der Geschichte der neuen Volkspartei Währing als Klubobfrau den Klub der Bezirksrätinnen und Bezirksräte leiten. Beate Marx ist seit 12 Jahren Unternehmerin in Währing und führt einen Frisörsalon am Kutschkermarkt. Sie setzt sich seit Jahren für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer und ein Miteinander im Bezirk ein. Als Unternehmerin kennt sie die Sorgen und Wünsche der Betriebe und Bewohnerinnen und Bewohner.

Des Weiteren werden im Team der neuen Volkspartei Währing folgende Personen als Bezirksrätinnen und Bezirksräte aktiv sein: Johannes Schreiber, Kurt Weber, Beate Traindl, Viktoria Bernt, Michael Richter, Martina Wettstein, Alfred Aust, Nina Pfaller, Thomas Scheuba und Valeria Foglar-Deinhartstein.

„Wir wollen mit diesem Team echte Mitbestimmung, ergebnisoffen und vom Bürgerwillen getragen, digitale Beteiligungstools und ein Bürgerbudget umsetzen. Wir wollen für Währing ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept entwickeln unter Einbindung aller Verkehrsteilnehmer, mit einem neuen Miteinander über alle Fraktionen hinweg, wir wollen die Währinger Hotspots wie Gersthofer Platzl und Aumannplatz mit den Bürgerinnen und Bürgern lebenswerter gestalten und noch vieles mehr,“ ist sich Schreiber sicher und abschließend: „Ich freue mich auf die spannende Arbeit mit diesem Team in der Währinger Bezirksvertretung!“

